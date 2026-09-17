Alpine contrató a un ingeniero con pasado en Mercedes para potenciar los autos de Colapinto y Gasly

El ingeniero británico, con 23 años de experiencia en la Fórmula 1, estará a cargo de la parte técnica y de ingeniería en la fábrica de Enstone.

Hoy 10:31

El equipo Alpine de Fórmula 1 anunció la llegada de Mike Elliott como nuevo director técnico, con la misión de potenciar el área de ingeniería y recortar distancias con los equipos líderes de la máxima categoría del automovilismo mundial. Elliott, que ya había trabajado en Enstone como aerodinamista principal entre 2008 y 2012 cuando el equipo operaba como Renault y luego Lotus, regresó para encabezar el proyecto técnico en la fábrica.

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Con una trayectoria de más de dos décadas en la máxima categoría, Elliott desarrolló su trayectoria en equipos como Renault, McLaren y Mercedes, donde fue clave en la obtención de 8 títulos de Constructores y 8 de Pilotos. Su experiencia será fundamental para el desarrollo del auto que utiliza el argentino Franco Colapinto en la estructura de Alpine.

El recorrido de Mike Elliott en la Fórmula 1

Elliott inició su carrera en McLaren en el año 2000 como aerodinámico, y fue ascendiendo hasta liderar el rendimiento aerodinámico del equipo. Luego pasó a Renault y Lotus como aerodinámico principal, antes de sumarse a Mercedes en 2012.

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En la escudería alemana, Elliott ocupó cargos de jefe de aerodinámica, director de tecnología y finalmente director técnico, puesto que mantuvo hasta 2023. Bajo su gestión, Mercedes dominó la Fórmula 1 durante casi una década.

Qué rol tendrá Elliott en Alpine y cómo impacta en el auto de Colapinto

El ingeniero británico será responsable de liderar el área técnica y de ingeniería en Enstone, con el objetivo de mejorar el rendimiento en pista y acercar a Alpine a los cuatro equipos más competitivos del campeonato.

La llegada de Elliott apunta al desarrollo del auto de Colapinto en el aspecto aerodinámico y tecnologico para optimizar el rendimiento del monoplaza en la pista.