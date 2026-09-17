Santiago Sala no pierde la fe en Güemes: “Que sigan confiando, estamos vivos”

El delantero del Gaucho, que no podrá jugar ante Midland por acumulación de tarjetas, habló del difícil presente y asumió la responsabilidad del plantel. “Intentamos mejorar día a día”, afirmó.

Hoy 10:50

Güemes atraviesa un momento complicado tanto en lo deportivo como en lo institucional y necesita sumar para intentar salir del fondo de la Zona B de la Primera Nacional. En la previa del duelo ante Midland, el delantero Santiago Sala habló sobre la actualidad del equipo y dejó un mensaje para los hinchas.

Sala no podrá estar disponible para el próximo partido por acumulación de tarjetas, pero conoce de cerca la situación que atraviesa el Gaucho. El delantero recordó que el equipo santiagueño ya pasó por una pelea similar durante la temporada pasada.

“Nos tocó estar el año pasado peleando esta situación también con Güemes. Uno ya sabe cómo son todos los partidos y tiene la experiencia del año pasado, pero ahora el plantel es distinto”, expresó.

El atacante también asumió la responsabilidad por los resultados y reconoció que al equipo le costó encontrar una regularidad durante la temporada.

“Más allá del rendimiento y de que somos responsables por no poder encontrar una regularidad, pasaron muchas en el año. Pusimos lo mejor de nosotros y somos responsables de los resultados y de lo que hacemos adentro de la cancha”, sostuvo.

Santiago Sala: “En la actitud no me puedo reprochar nada”

El delantero también se refirió a la frustración que genera no conseguir resultados pese al esfuerzo realizado durante los partidos.

“Siempre termino muy triste. Me voy con la tranquilidad de que dejo todo y no me puedo reprochar nada. En lo futbolístico se puede mejorar, pero en la actitud no me puedo reprochar nada”, afirmó.

Y agregó: “Intentamos mejorar día a día y cuando termina el partido y ves que no pudiste conseguir el resultado es frustrante”.

Sala habló de Midland

Sobre el próximo rival, Midland, Sala anticipó un partido exigente y destacó la propuesta del equipo bonaerense.

“Los sigo mucho y sabemos cómo trabajan. Es un rival durísimo por su idea de juego y cómo se plantan en cualquier cancha”, señaló el atacante.

El mensaje de Santiago Sala para los hinchas de Güemes

Por último, Sala se refirió al apoyo de los hinchas en este momento delicado y pidió que continúen acompañando al equipo.

“No podemos pedirle más nada. Uno se pone de ese lado y ellos quieren que al equipo le vaya bien. En lo personal intento dejar todo y representar a todos”, manifestó.

Y cerró con un mensaje contundente: “Que sigan confiando, estamos vivos”.

Güemes recibe a Midland

Güemes jugará este domingo 20 de septiembre desde las 17 ante Midland, en condición de local, por una nueva fecha de la Primera Nacional.

El encuentro tendrá como árbitro principal a Juan Nebbietti, quien estará acompañado por Eduardo Lucero como asistente 1 y Manuel Sánchez como asistente 2. José Díaz será el cuarto árbitro.

El Gaucho se encuentra 18° en la Zona B con 23 puntos, producto de cinco victorias, ocho empates y 16 derrotas.

Además, Güemes acumula 15 partidos sin ganar y buscará cortar esta extensa racha negativa ante Midland. El objetivo será sumar tres puntos que le permitan comenzar a salir de la parte baja de la tabla y mantener viva la pelea por la permanencia en la segunda categoría del fútbol argentino.