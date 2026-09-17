Marcos Machado y el desafío de Mitre: “No hay margen de error”

El delantero del Aurinegro analizó el empate ante Chaco For Ever y el presente del equipo en la Primera Nacional. Los del 8 de Abril visitan este sábado a Acassuso por la fecha 30, con la necesidad de sumar para acercarse al Reducido.

Hoy 11:05

Mitre se prepara para afrontar la fecha 30 de la Primera Nacional con la mirada puesta en Acassuso, rival al que visitará este sábado. El Aurinegro viene de igualar 0-0 ante Chaco For Ever y necesita volver a sumar de a tres para acercarse a los puestos de Reducido.

En ese contexto, el delantero Marcos Machado hizo un balance del presente del equipo y destacó el trabajo que realiza el plantel para revertir los puntos que se fueron escapando. “Entrenando duro para remontar esto que se nos viene escapando. Tenemos un gran partido el fin de semana, no hay excusas para nada, hay que sacar los puntos necesarios para poder entrar al Reducido. Sabemos que estamos en una parte difícil, también mirando para abajo”, expresó.

El atacante sabe que el margen es cada vez menor y remarcó la importancia de conseguir un buen resultado fuera de casa. “No hay margen de error, tenemos un gran partido el fin de semana, de visitante, hay que hacer las cosas y tratar de sacar los tres puntos o uno al menos”, sostuvo Machado.

Sobre el empate ante Chaco For Ever, el delantero reconoció que tuvo oportunidades para convertir, aunque no pudo aprovecharlas. “El finde tuve un par de ocasiones y no quiso entrar, hay que tomar buenas decisiones”, comentó.

De todos modos, Marcos Machado destacó que el equipo continúa generando situaciones y se mostró confiado en que los goles llegarán. “Lo importante es que las situaciones están, seguramente van a seguir entrando”, afirmó.

Mitre visita a Acassuso

Mitre enfrentará a Acassuso este sábado 19 de septiembre desde las 15, en condición de visitante, por la fecha 30 de la Primera Nacional. El árbitro principal será Gabriel Gutiérrez, quien estará acompañado por Federico Pomi como asistente 1 y Matías Basso como asistente 2. El cuarto árbitro será Kevin Alegre.

El equipo santiagueño llega después de igualar 0-0 como local ante Chaco For Ever. Con ese resultado, Mitre quedó en el 12° puesto de la Zona A con 32 puntos, producto de seis victorias, 14 empates y nueve derrotas.

El Aurinegro necesita volver a sumar de a tres para acercarse a los puestos de Reducido, cuando cada vez quedan menos fechas para el cierre de la fase regular. Ante Acassuso, buscará dar un paso importante en esa pelea y cortar la seguidilla de puntos que se le vienen escapando.