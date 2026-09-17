Bullrich criticó los cambios en la Ley de Discapacidad que impulsa el Gobierno en el Presupuesto

La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado aseguró que no estaba al tanto de los recortes en el área y expuso su malestar. “Esto resiente un poco las relaciones”, advirtió.

Hoy 11:18

La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, cuestionó los cambios en la Ley de Emergencia en Discapacidad incluidos por el Gobierno en el proyecto de Presupuesto 2027 y aseguró que no estaba al tanto de las modificaciones.

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“Me sorprendió, porque estando en la mesa política del Gobierno el tema no salió a la luz. Llegó el Presupuesto 2027 al Congreso, con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad, que no eran conocidos”, detalló Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.

La legisladora señaló que el proyecto se encuentra bajo análisis en la Cámara de Diputados y recordó que existía un acuerdo entre oficialismo y oposición para discutir la cuestión. “El tema está en comisiones de Diputados, había un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para discutirlo”, explicó.

“Veremos qué es lo que Diputados manda al Senado. Somos la cámara revisora en el caso de Presupuesto, esperaremos a ver qué llega. Parece que está bastante peliaguda la discusión”, agregó.

Bullrich insistió en que los cambios no habían sido comunicados dentro de la estructura política del oficialismo. “No nos enteramos, es la verdad, yo digo la verdad. Eso es un tema, cuando uno es jefe de una bancada, y no se entera, estando en la mesa política, que es donde se discuten las cosas, exactamente cómo van a venir...”, sostuvo.

En ese sentido, describió el impacto que tuvo la situación en la relación entre los legisladores oficialistas: “Uno llega al Congreso y te dicen: ‘Nos estás engañando’. Yo no sabía. O quedás como un tonto, o como que los engañás. Eso resiente un poco las relaciones, y es bueno que corrijamos esos problemas”.

Qué cambios impulsa el Gobierno

La Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Congreso en 2025 con el objetivo de actualizar el nomenclador que determina los valores de las prestaciones y terapias para personas con discapacidad, frente al desfasaje acumulado por la inflación.

La norma había sido vetada por el Gobierno, pero el Congreso insistió y logró su promulgación. Ante su vencimiento previsto para diciembre, la oposición impulsa una prórroga para evitar un vacío legal.

Entre las modificaciones incluidas en el Presupuesto 2027 figura la eliminación del artículo 7 bis, que establece la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores de acuerdo con la inflación. También se plantea modificar el esquema del nomenclador único, de modo que cada obra social o prepaga pueda establecer sus propios aranceles.

El proyecto también modifica el criterio de discapacidad, reemplazando el modelo social basado en derechos humanos por uno vinculado a la “invalidez laboral”. Además, elimina al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso a las pensiones y establece la incompatibilidad entre percibir una pensión por discapacidad y tener un trabajo.

El miércoles se realizó un plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, en el marco del tratamiento del Presupuesto 2027. Sin embargo, el encuentro no terminó con un dictamen y se convocó a una nueva reunión informativa para el 23 de septiembre, con el objetivo de avanzar en un texto consensuado antes del vencimiento de la emergencia.

Los cambios también generaron cuestionamientos entre sectores aliados del Gobierno. Legisladores del PRO, la UCR e Innovación Federal advirtieron que la propuesta modifica sustancialmente la discusión.

Desde el PRO plantearon como puntos innegociables la actualización automática del nomenclador y el pago de la deuda acumulada con los prestadores, que supera los $340.000 millones. En tanto, desde Provincias Unidas señalaron los posibles riesgos legales de que la emergencia finalice sin que se apruebe una prórroga.