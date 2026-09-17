Abordaje psicosocial en oncología: Fernández será sede de una jornada sobre el acompañamiento a pacientes y familias

La cita tendrá lugar este viernes 18 de septiembre, a las 18, en el Centro Cultural Sixto Palavecino.

Hoy 11:30

La ciudad de Fernández se convertirá en el epicentro de un encuentro clave para la salud y el bienestar comunitario con la realización de la jornada denominada “Abordaje Psicosocial del Paciente Oncológico y su Familia”. La cita tendrá lugar este viernes 18 de septiembre, a las 18, en el Centro Cultural Sixto Palavecino.

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El encuentro, impulsado por el Grupo Autoayuda Renacer en la Esperanza, busca abrir un espacio de contención, escucha activa y orientación técnica para personas que enfrentan un diagnóstico oncológico y sus entornos cercanos. La iniciativa cuenta con un fuerte respaldo institucional, tras haber sido declarada de Interés Provincial, Social y Sanitario por la Cámara de Diputados.

La actividad reunirá a un panel multidisciplinario integrado por la Dra. Silvia Valle Zabala, la Mg. María Emilia Isorni, la Bioquímica María Agustina Dorigon Lezana, el Lic. Guido Peralta y la Psicóloga Social Alejandra Carina Rivero. A través de sus intervenciones, psicólogos y especialistas en oncología abordarán el impacto de la enfermedad desde un enfoque holístico.

Desde la organización destacaron que la propuesta nace del reconocimiento de que el cáncer trasciende el plano puramente médico, afectando de manera profunda la dimensión emocional, psicológica y social del paciente. En ese marco, enfatizaron la necesidad de consolidar espacios donde el acompañamiento profesional actúe como un pilar complementario al tratamiento clínico convencional, aportando herramientas prácticas para afrontar las distintas etapas del proceso y fortalecer las tramas familiares.

Asimismo, la realización de esta jornada en el interior provincial representa un paso significativo para descentralizar el acceso a la orientación profesional, promoviendo una mirada humanizada sobre la atención de la salud y revalorizando el trabajo solidario que las redes comunitarias de apoyo llevan adelante en el territorio.