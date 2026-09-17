La nueva entrega de Resident Evil es el plato fuerte de los estrenos en Cine Sunstar

Se suman además One piece: la película y El árbol mágico. Entrá en la nota y disfrutá de los avances.

Hoy 11:41

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, son tres las novedades que se suman a la grilla de propuestas.

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El plato fuerte es Resident evil: noche cero, una nueva entrega de la franquicia basada en el popular videojuego. Pero además, se suman One Piece: la película, animación que se desprende del popular animé, y El árbol mágico, propuesta de fantasía protagonizada por Andrew Garfield.

Resident evil: noche cero . Sigue a Bryan, un mensajero médico que debe entregar un paquete a un hospital remoto y termina atrapado en medio de una epidemia de criaturas mutantes. Bryan se ve inmerso en una carrera de acción sin descanso por la supervivencia, mientras el caos se desata a su alrededor.

One Piece: la película . La película original del año 2000 se estrena por primera vez en los cines de Latinoamérica con doblaje al español.