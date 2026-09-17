La nueva entrega de Resident Evil es el plato fuerte de los estrenos en Cine Sunstar

Se suman además One piece: la película y El árbol mágico. Entrá en la nota y disfrutá de los avances.
Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, son tres las novedades que se suman a la grilla de propuestas.
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El plato fuerte es Resident evil: noche cero, una nueva entrega de la franquicia basada en el popular videojuego. Pero además, se suman One Piece: la película, animación que se desprende del popular animé, y El árbol mágico, propuesta de fantasía protagonizada por Andrew Garfield.
Resident evil: noche cero. Sigue a Bryan, un mensajero médico que debe entregar un paquete a un hospital remoto y termina atrapado en medio de una epidemia de criaturas mutantes. Bryan se ve inmerso en una carrera de acción sin descanso por la supervivencia, mientras el caos se desata a su alrededor.
One Piece: la película. La película original del año 2000 se estrena por primera vez en los cines de Latinoamérica con doblaje al español.
El árbol mágico. Una familia moderna se muda al campo y,al quedarse sin señal ni tecnología,los hijos salen a explorar y descubren un árbol mágico habitado por seres muy particulares. A través de las ramas del árbol viajan a mundos fantásticos y viven aventuras extraordinarias.