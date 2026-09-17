Video: cuatro menores robaron un auto, trataron de huir y chocaron contra un patrullero

Tienen entre 14 y 16 años. Una mujer denunció que el grupo de ladrones la amenazó y golpeó para llevarse su Peugeot 207. El auto terminó destruido.

Hoy 11:46

Cuatro adolescentes de entre 14 y 16 años fueron aprehendidos en San Justo luego de robarle un auto a una mujer y escapar a bordo del vehículo. La fuga derivó en una persecución policial que terminó cuando los sospechosos chocaron en la zona de Bermejo y Gavilán.

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El episodio ocurrió este miércoles por la tarde. La víctima, una mujer de 38 años, circulaba en un Peugeot 207 bordó cuando fue interceptada por un grupo de menores en las inmediaciones de las calles Inclán y Ombú.

Según la denuncia, los sospechosos rodearon el vehículo y atacaron a la conductora para obligarla a entregar el auto. La mujer fue golpeada e inclusive la amenazaron con utilizar un arma. Después de apoderarse del Peugeot, los ladrones huyeron del lugar.

El robo fue advertido por los policías que participaban de un operativo de saturación realizado de manera conjunta por efectivos del Comando Norte, la Comisaría de San Justo y la Policía Local, por lo que comenzó un despliegue para localizar el vehículo.

En ese contextos, los agentes implementaron un operativo cerrojo y siguieron al Peugeot por diferentes calles de la zona.

La persecución terminó cuando los ocupantes perdieron el control del automóvil y chocaron en inmediaciones de Bermejo y Gavilán. Allí, integrantes del Comando Norte y del Grupo Táctico Operativo lograron detener a los cuatro asaltantes que viajaban en el vehículo.

Dos de los aprehendidos tienen 14 años, mientras que los otros dos tienen 15 y 16. Por tratarse de menores de edad, sus identidades no fueron difundidas. Como consecuencia del impacto, tres de ellos tuvieron que ser trasladados a distintos centros de salud para recibir atención por los golpes sufridos.

Una vez concretadas las detenciones, los efectivos recuperaron el Peugeot 207 que había sido robado minutos antes. También encontraron las pertenencias que la víctima llevaba consigo al momento del asalto: su cartera, dinero y teléfono celular.

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Además, durante el procedimiento secuestraron dos pasamontañas que habrían sido utilizados por los sospechosos para cometer el robo. Todos estos elementos fueron incorporados a la investigación judicial.

El operativo había sido realizado de manera conjunta por efectivos del Comando Norte, la Comisaría de San Justo y la Policía Local. El despliegue estuvo coordinado por la Jefatura Departamental y supervisado por la Superintendencia AMBA Oeste 1.

La investigación fue caratulada como robo agravado de automotor por ser cometido en poblado y en banda, bajo la modalidad conocida como “robo piraña”.

En el caso interviene la UFI de Menores N° 2 de La Matanza, a cargo del fiscal Germinario.