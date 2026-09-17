“Tsunami del Himalaya”: un estudio reveló cómo el cambio climático agravó la devastadora riada de Nepal

Un informe de World Weather Attribution afirma que por efecto de la acción humana las temperaturas en la zona fueron más altas de lo habitual en los dos meses previos. El desastre provocó 1.400 muertos y aún hay más de 6.000 desaparecidos.

Hoy 11:31

El cambio climático agravó las condiciones que favorecieron la devastadora avalancha de rocas, hielo y lodo que arrasó el norte de Nepal el 26 de agosto, según un estudio publicado este jueves por la red científica World Weather Attribution (WWA).

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El estudio concluyó que el desastre fue resultado de un "evento compuesto" en el que confluyeron el aumento de las temperaturas, el adelgazamiento de los glaciares, el deshielo del permafrost y las debilidades geológicas preexistentes.

"El cambio climático se entiende mejor como un factor desestabilizador que actúa sobre una predisposición geológica preexistente", señalaron los investigadores y aclararon que no debe ser considerado una causa fundamental del desastre, sino un agravante.

El denominado "tsunami del Himalaya" se originó tras el desprendimiento de una masa glaciar en la montaña Langtang Lirung, a más de 5.100 metros de altitud.

Hasta el momento en Nepal dejó 1.403 muertos -en base a los cuerpos que pudieron ser recuperados- y hay 6.150 desaparecidos. En la vecina región china del Tíbet se contabilizan 43 muertos y 519 desaparecidos.

Según el estudio, las temperaturas registradas en julio y agosto en la zona fueron más altas "debido a la influencia humana en el clima".

Los glaciares de la región, además, se han adelgazado aproximadamente medio metro al año, un proceso que podría debilitar las fracturas existentes y aumentar la inestabilidad de las laderas.

Los investigadores advierten que catástrofes de esta magnitud pueden superar incluso las medidas de prevención y adaptación, en un país que calcula en más de 4.700 millones de dólares el coste de la reconstrucción.

"Se necesitan avances significativos en la adaptación (...). Sin embargo, eventos de esta magnitud superan los límites de la adaptación", señala el informe, que considera que afrontar las pérdidas y apoyar la reconstrucción "se ha convertido en una parte ineludible de la respuesta climática".

El Gobierno nepalí ha instado a redoblar los esfuerzos internacionales contra el cambio climático y sostiene que el país sufre de manera desproporcionada los efectos del calentamiento global pese a su reducida contribución a las emisiones mundiales.

Los autores del estudio subrayaron, sin embargo, los límites de sus conclusiones sobre este desastre concreto.

"No hemos evaluado si esta avalancha específica habría ocurrido en ausencia del cambio climático antropogénico. Sin embargo, el rápido aumento de las temperaturas, a un ritmo superior a la media mundial como consecuencia de las emisiones de combustibles fósiles, incrementa la probabilidad y la gravedad de este tipo de desastres en el Himalaya", concluyeron.