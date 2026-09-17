“La inteligencia artificial puede ser peligrosa si no está regulada”

El abogado y especialista en Derecho Informático, Hugo Sorbo, dialogó con Radio Panorama sobre el avance acelerado de la inteligencia artificial, la necesidad de actualizar las normas y los desafíos que plantea.

Hoy 11:29

El Dr. Hugo Sorbo, abogado, perito y especialista en Derecho Informático, dialogó con Radio Panorama sobre el crecimiento de la inteligencia artificial y advirtió que, aunque se trata de una herramienta de enorme utilidad, su avance necesita regulación, control y capacitación.

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“Es una herramienta espectacular, buenísima para trabajar, construir y fabricar. Reduce muchísimo los tiempos, pero puede ser peligrosa si no está regulada”, sostuvo. Según explicó, el desafío es aprovechar sus beneficios sin permitir que avance por fuera de los límites legales.

Sorbo remarcó que el Derecho suele ir detrás de la tecnología y recordó que algo similar ocurrió con internet. “A medida que iban pasando cosas, se iba legislando en función de eso”, señaló, al considerar que ahora deberá ocurrir lo mismo con la inteligencia artificial.

También puso el foco en la evidencia digital, que hoy cumple un rol clave en investigaciones judiciales. Direcciones IP, teléfonos, geolocalización, fotos, videos y comunicaciones pueden transformarse en pruebas fundamentales dentro de una causa.

“Hoy la gran mayoría de los delitos tienen evidencia digital en algún lado”, explicó. Para el especialista, el desarrollo tecnológico permitió acelerar investigaciones y resolver conflictos con mayor rapidez que décadas atrás.

Otro de los puntos centrales fue la dificultad para distinguir entre contenido verdadero y material generado por inteligencia artificial. “Hoy podés creer que algo es real y no lo es”, advirtió, y señaló que existen herramientas específicas para detectar este tipo de contenidos, aunque no siempre son accesibles para la población.

Sorbo también insistió en que la inteligencia artificial debe ser utilizada como una herramienta de apoyo y no como un reemplazo del criterio profesional. “No copies y pegues, porque se puede equivocar”, dijo, y extendió esa recomendación a abogados, jueces, periodistas y otros trabajadores que ya incorporan estas tecnologías.

Finalmente, sostuvo que uno de los mayores desafíos pasa por la educación y el pensamiento crítico. Para el especialista, la IA “vino para quedarse”, por lo que será necesario acompañar su crecimiento con formación, controles y una mayor capacidad para verificar la información antes de tomarla como verdadera.