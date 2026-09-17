Suecia: el primer ministro Kristersson renunció tras el golpe electoral que dejó al bloque de derecha sin mayoría

El conservador Ulf Kristersson presentó su renuncia pocos minutos después de conocer los resultados. La líder socialdemócrata, Magdalena Andersson, deberá ahora intentar formar gobierno con sus aliados.

Hoy 11:33

La oposición de centroizquierda ganó las elecciones legislativas del pasado domingo en Suecia con el 49,5 diputados frente a 173, tras acabar este jueves el recuento del voto exterior por la Autoridad Electoral.

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A los pocos minutos de ser publicado el resultado, el primer ministro, el conservador Ulf Kristersson, presentó su renuncia al cargo.

El recuento del voto exterior y de las papeletas anticipadas que llegaron tarde no han alterado el reparto de escaños entre los dos bloques establecido ya el lunes, cuando se terminaron de contabilizar los 6.312 distritos en que se divide el sistema electoral sueco.

El único cambio es que el Partido Socialdemócrata pierde un escaño, que pasa al Partido de Izquierda, uno de sus aliados.

La diferencia final entre los dos bloques fue de algo más de 50.000 votos y la participación alcanzó el 84,5 %, tres décimas más que hace cuatro años.

El Partido Socialdemócrata ganó los comicios con el 28 %, su peor resultado en casi un siglo; seguido por el Partido Conservador, con el 19,8 %; y el ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), que retrocedió tres puntos y perdió su condición de segunda fuerza parlamentaria.

¿Qué sigue?

La líder socialdemócrata, Magdalena Andersson, deberá ahora intentar formar gobierno con sus aliados y tratar de superar las diferencias entre el Partido de Izquierda, que exige formar parte del Ejecutivo, y el Partido de Centro, que rechaza apoyar cualquier gobierno que incluya a esa formación política.

"Ahora es el presidente del Parlamento el que tiene que dirigir los siguientes pasos hacia la formación de un nuevo gobierno. Para que el trabajo pueda comenzar de forma inmediata solicito ser destituido como primer ministro", escribió Kristersson en una carta difundida en su cuenta en la red social X.

La Autoridad Electoral de Suecia había iniciado la víspera el recuento de los denominados "votos del miércoles", las papeletas del voto exterior y las papeletas anticipadas que llegaron con retraso, aunque ya había comunicado que esperaba que el recuento no finalizaría hasta el jueves.

El sistema electoral sueco se divide en 6.312 distritos, a los que se añaden otros 314, los "uppsamlingsdistrikt" (distritos de recolección), unas circunscripciones ficticias en las que se agrupan los "votos del miércoles".

En las anteriores elecciones legislativas de 2022, el miércoles siguiente a los comicios se contabilizaron algo más de 227.000 papeletas, que provocaron que el Partido Conservador ganase un escaño, aunque no se modificó el equilibrio entre bloques.

Los "votos del miércoles" no han tenido históricamente mucha influencia en el resultado electoral final en Suecia, con alguna excepción, como en 1979, cuando la izquierda liderada por el socialdemócrata Olof Palme perdió los comicios por las papeletas del extranjero, después de que sólo 8.500 votos separasen a ambos bloques la noche electoral.