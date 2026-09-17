El gobernador Elías Suárez recibió a autoridades del Ejército Argentino

El mandatario mantuvo un encuentro institucional en Casa de Gobierno con autoridades de la fuerza, quienes pusieron a disposición sus capacidades ante eventuales necesidades de apoyo.

Hoy 11:38

El gobernador Elías Suárez recibió este jueves en Casa de Gobierno a autoridades del Ejército Argentino, con quienes mantuvo un encuentro de carácter institucional.

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Acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Culto, Bernardo Herrera, el mandatario santiagueño recibió al general de brigada César Guillermo Mander, comandante de la Primera División del Ejército, y al coronel Juan Manuel Díaz, delegado del Estado Mayor General del Ejército en Santiago del Estero.

Tras el encuentro, Mander señaló que la visita protocolar tuvo como objetivo establecer un primer contacto con la máxima autoridad provincial y poner a disposición las capacidades del Ejército ante eventuales necesidades de apoyo.