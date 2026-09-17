Cuánto dinero ganó Boca por llegar a las semifinales de la Copa Sudamericana

El Xeneize eliminó a San Pablo y se metió entre los cuatro mejores del torneo. El avance no solo mantiene a los de Arruabarrena en carrera por un nuevo título internacional, sino que también representa un importante ingreso económico para el club.

Hoy 11:36

Boca dio un nuevo paso en la Copa Sudamericana tras eliminar a San Pablo y clasificarse a las semifinales. El avance no solo mantiene al Xeneize en carrera por un nuevo título internacional, sino que también representa un importante ingreso económico para el club.

Por meterse entre los cuatro mejores del certamen, Boca se aseguró 800.000 dólares y elevó a 3.100.000 dólares el dinero acumulado en premios durante su participación en la competencia.

Para llegar a esa cifra hay que tener en cuenta tanto los premios que entrega Conmebol por avanzar de ronda como el dinero correspondiente a cada partido ganado. En este último concepto, la Confederación Sudamericana paga 125.000 dólares por cada victoria.

Cuánto ganó Boca por cada triunfo

En esta edición de la Copa Sudamericana, Boca consiguió cuatro victorias. El Xeneize derrotó a O’Higgins en el partido de ida, venció en los dos encuentros a Deportivo Recoleta y también ganó el primer partido ante San Pablo.

Esos cuatro triunfos le representaron 500.000 dólares adicionales. El empate conseguido en el Morumbí, en cambio, no generó un nuevo ingreso por este concepto.

Los premios de Boca por avanzar de ronda

Además del dinero obtenido por los partidos ganados, Boca fue sumando premios cada vez que avanzó de instancia.

500.000 dólares por eliminar a O’Higgins .

por eliminar a . 600.000 dólares por superar a Deportivo Recoleta .

por superar a . 700.000 dólares por avanzar a los cuartos de final.

por avanzar a los cuartos de final. 800.000 dólares por clasificarse a las semifinales.

De esta manera, entre los premios por clasificación y los 125.000 dólares por cada triunfo, el Xeneize llegó a los 3.100.000 dólares acumulados en la presente Copa Sudamericana.

Cuánto puede ganar Boca si llega a la final

El monto todavía puede crecer. Boca continuará sumando dinero si logra avanzar en el torneo y alcanzar la definición.

El subcampeón recibirá 2.500.000 dólares, mientras que el campeón se quedará con un premio de 10.000.000 de dólares.

Además, si el equipo consigue ganar sus tres partidos restantes, podrá sumar otros 375.000 dólares, correspondientes a los 125.000 dólares por cada victoria.

La clasificación ante San Pablo, entonces, no solo mantiene al Xeneize entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana, sino que también le garantiza un nuevo ingreso millonario que puede aumentar en las próximas instancias.