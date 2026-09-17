Julio Díaz asumió en Sarmiento y habló del desafío: “Lo primero será restaurar la confianza”

El nuevo entrenador del Profe fue presentado oficialmente y ya piensa en cómo levantar al equipo, que no pudo cumplir sus principales objetivos en la Fase Campeonato y deberá afrontar la Reválida del Federal A.

Hoy 11:23

Sarmiento de La Banda ya tiene nuevo entrenador. Julio Díaz fue presentado oficialmente como reemplazante de Riggio y asumió el desafío de conducir al Profe en un momento complicado de la temporada. El equipo no tiene chances matemáticas de avanzar en la Fase Campeonato y deberá disputar la Reválida en busca de continuar con vida en el camino hacia el ascenso.

El flamante entrenador contó cómo se produjo su llegada al club y destacó el conocimiento que tiene de la institución y de buena parte del plantel. “Tengo una alegría muy grande, el presidente sorpresivamente me llamó para ofrecerme el cargo, estuvo en altavoz toda la comisión directiva. Entendían que mi paso por el club facilitaba el hecho de que conozco al 60% del plantel, fue todo muy rápido”, explicó.

Para Julio Díaz, la oportunidad representa uno de los mayores desafíos de su carrera. “Es el desafío más importante de mi carrera, estoy convencido de que las cosas se pueden dar bien. Conozco el club, la dirigencia, la gente y la mayoría de los jugadores y eso facilita que las cosas puedan andar bien”, afirmó.

El técnico también reconoció que Sarmiento atraviesa un presente complicado, aunque confía en la calidad del plantel para revertir la situación. “El presente de Sarmiento no es el mejor, pero confío en la calidad de jugadores que hay. Hay jugadores que pasaron por categorías superiores y eso me hace pensar que esto es transitorio. Sarmiento es un equipo que tiene todo para revertir este presente”, sostuvo.

En cuanto a sus primeras medidas al frente del plantel, Díaz apuntó directamente a recuperar la confianza de los futbolistas. “Lo primero que voy a hacer es restaurar la confianza y que recuperen su nivel futbolístico. Tenemos días de receso para trabajar en ese aspecto, no hay una receta mágica, pero sí lo que se puede prometer es trabajo”, remarcó.

Sarmiento afronta un momento complicado

Sarmiento acumula tres derrotas consecutivas y actualmente se ubica séptimo en la Zona A, con cinco puntos. Su campaña registra una victoria, dos empates y cuatro derrotas, por lo que buscará cerrar esta etapa con una victoria antes de afrontar la Reválida.

Los detalles de Sarmiento vs. Defensores

Sarmiento de La Banda vs. Defensores de Villa Ramallo

Fecha: domingo 20 de septiembre

Hora: 15

Competencia: Torneo Federal A 2026 – Fecha 9, Fase Campeonato, Zona A

Árbitro: Maximiliano Gabriel Silcan Jerez (Catamarca)

Asistentes: Luciano Agustín Díaz y Diego Pablo Ocampo (Salta)

Cuarto árbitro: Facundo Misael Vizgarra Campos (Salta)