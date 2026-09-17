Pelea entre alumnas en El Charco: una adolescente terminó con una grave herida en el rostro

La joven, de 14 años, fue agredida con una llave de moto durante un enfrentamiento ocurrido en la plaza principal de la localidad del departamento Jiménez.

Hoy 15:45

Una pelea entre adolescentes generó preocupación en El Charco, departamento Jiménez, luego de que una estudiante de 14 años terminara con una grave herida en el rostro tras un enfrentamiento con otra alumna.

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El episodio ocurrió en la plaza principal de la localidad, donde, según se pudo conocer, se produjo una pelea que involucró a varias jóvenes. En medio del enfrentamiento, la menor habría sido atacada con una llave de moto, provocándole una lesión de consideración en la zona del rostro.

La familia de la adolescente manifestó su preocupación por las consecuencias de la agresión. Según trascendió, la joven estuvo cerca de perder la visión a raíz de la herida y deberá realizarse estudios médicos de alta complejidad para determinar el alcance de las lesiones.

Desde Noticiero 7, el periodista Neri Casazola dialogó con vecinos de El Charco, quienes expresaron su preocupación por la reiteración de este tipo de situaciones entre adolescentes.

“Para nosotros ya es cotidiano”, manifestó uno de los vecinos entrevistados, al referirse a los enfrentamientos que se producen entre estudiantes. Según explicó, en algunos casos los conflictos comienzan dentro de las escuelas, con amenazas o discusiones entre alumnos, y luego continúan fuera de los establecimientos.

Los vecinos señalaron que el episodio ocurrido en la plaza no sería un hecho aislado, sino parte de una problemática que viene generando preocupación en la comunidad por la frecuencia de las peleas entre jóvenes.

El caso vuelve a poner en debate una problemática que atraviesa a distintas comunidades: la violencia adolescente, las amenazas previas y la necesidad de generar espacios de diálogo, prevención y acompañamiento para evitar que los conflictos terminen en agresiones físicas.