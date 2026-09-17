Milei dispuso que Casa Militar tome el control integral de la seguridad de la Quinta de Olivos

La medida alcanza también a las residencias transitorias del Presidente y su familia.

Hoy 15:57

El Gobierno de Javier Milei dispuso que Casa Militar asumirá el control integral de la seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos y de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia. La transferencia de responsabilidades y bienes deberá completarse en un plazo máximo de 60 días, según informaron voceros oficiales de la Casa Rosada.

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La decisión se conoció este jueves luego de varias horas de versiones sobre movimientos y posibles cambios en el personal civil que trabaja en la Quinta de Olivos. En paralelo, el Gobierno confirmó que se avanzará con una modificación de la estructura administrativa de la residencia.

En concreto, se disolverá la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y se separarán las funciones vinculadas con seguridad, administración y control. De esta manera, Casa Militar concentrará las tareas relacionadas con la seguridad de la residencia presidencial.

La medida también supone la eliminación de la estructura que actualmente estaba a cargo de Osvaldo Javier Sosa, administrador general de la Residencia Presidencial de Olivos. Su designación había sido prorrogada en junio de este año por la Secretaría General de la Presidencia.

Desde el Gobierno explicaron que el objetivo es reducir la estructura formal y la cantidad de personal asignado a la Quinta de Olivos, además de fortalecer los mecanismos de seguridad.

Casa Militar ya tiene entre sus funciones oficiales proveer la seguridad del Presidente, su familia, la Casa de Gobierno, la Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria, tanto dentro como fuera del país.

Según la explicación oficial, el traspaso también apunta a elevar los estándares de seguridad en un contexto internacional que el Gobierno considera de mayor riesgo. En ese marco, se menciona especialmente la próxima visita del papa León XIV a la Argentina, que implicará el ingreso de personal externo a distintas instalaciones para realizar obras y tareas de acondicionamiento.

La Casa Militar depende de la Secretaría General de la Presidencia y tiene bajo su órbita la coordinación de distintos efectivos destinados a la custodia presidencial, entre ellos el Regimiento de Granaderos a Caballo, la Policía Federal y otras fuerzas de seguridad.

El Gobierno deberá completar ahora la transferencia de responsabilidades, bienes y funciones dentro del plazo de 60 días, mientras se define cómo quedará conformada la nueva estructura de funcionamiento de la Quinta de Olivos.