La Justicia no encontró registros de un encuentro entre Facundo Moyano y Candela Arizaga en un hotel

El Ministerio Público Fiscal porteño analizó las cámaras del Aira Apart Hotel, donde el exdiputado se alojó entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, y determinó que la joven no aparece en las imágenes.

Hoy 16:03

El Ministerio Público Fiscal porteño concluyó que no existen registros de un encuentro entre Facundo Moyano y Candela Arizaga en el Aira Apart Hotel Buenos Aires, donde el exdiputado se alojó durante parte de septiembre. A partir de este resultado, la defensa del dirigente volvió a solicitar que se revisen y eventualmente se levanten las restricciones judiciales que pesan sobre él.

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La investigación se había iniciado a partir de una denuncia sobre un supuesto encuentro entre Moyano y Arizaga en el establecimiento ubicado en avenida Belgrano al 538, situación que, de haberse comprobado, podría haber implicado un incumplimiento de la prohibición de acercamiento y contacto vigente en la causa.

Según el informe elaborado por la Policía Judicial, personal del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Apoyo Operativo de las Fuerzas de Seguridad se presentó el 15 de septiembre en el hotel y obtuvo de manera voluntaria el dispositivo que almacenaba las imágenes de las cámaras de seguridad. El material fue posteriormente analizado por el Gabinete Multimedia.

El resultado de las pericias determinó que Candela Arizaga no aparece en las imágenes correspondientes al período en el que Moyano estuvo alojado en el lugar. Los registros establecieron que el exdiputado ingresó al hotel el 31 de agosto y se retiró el 11 de septiembre, durante una estadía en la habitación 603.

Además, el informe señaló que no fue posible reconstruir mediante fuentes abiertas el supuesto encuentro, cuya fecha tampoco había sido precisada. Una publicación que Arizaga había realizado en Instagram quedó incorporada al expediente, aunque las pericias sobre el material reunido no aportaron elementos que demostraran que la joven hubiera estado en el alojamiento.

Con estos nuevos elementos, los abogados de Moyano, Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina, presentaron un escrito ante la Fiscalía en el que sostienen que el escenario de la investigación cambió a partir de la prueba incorporada después de que fueran dictadas las medidas cautelares.

La defensa pidió que se vuelva a analizar “la subsistencia, alcance o eventual modificación” de las restricciones, que actualmente le impiden al exdiputado acercarse a Arizaga o mantener contacto con ella. Los abogados argumentaron que la hipótesis inicial vinculada con los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad se debilitó con el avance de la investigación.

El planteo también menciona los testimonios incorporados al expediente que, según la defensa, no describieron una relación violenta entre Moyano y Arizaga. La propia joven había solicitado previamente que se levantaran las restricciones y manifestó su intención de retomar el vínculo con el exdiputado.

Por el momento, las medidas cautelares continúan vigentes mientras la investigación sigue en curso. La Justicia deberá determinar ahora cómo impactan los nuevos elementos incorporados al expediente en la continuidad y alcance de las restricciones.