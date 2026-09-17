Condenan a David Gabriel Moreno por narcotráfico en Salta

David Gabriel Moreno fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión por narcotráfico en Salta, tras ser vinculado a una banda que operaba dentro del penal.

Hoy 16:14

Un interno del Complejo Penitenciario Federal NOA III de General Güemes, Salta, ha sido condenado a 8 años y 6 meses de prisión por narcotráfico, tras ser encontrado en posesión de 114 gramos de marihuana y 30 gramos de cocaína. Esta sentencia fue dictada el 27 de agosto por el juez federal Santiago French, de la Sala I del Tribunal de Revisión, que homologó un acuerdo entre la fiscalía y la defensa.

El condenado, David Gabriel Moreno, había sido declarado reincidente y formaba parte de una organización narcocriminal que operaba dentro del penal, la cual fue desmantelada en junio de 2025. Durante este operativo, se imputaron a ocho internos y a una mujer, en un trabajo conjunto con gendarmes y drones.

La causa contra Moreno se inició por dos hechos distintos. Primero, el 18 de agosto de 2024, fue requisado al regresar del salón de visitas al Pabellón A, donde se le encontraron 114 gramos de marihuana y más de 30 gramos de cocaína. Posteriormente, el 18 de febrero de 2025, un escáner corporal detectó que llevaba consigo 82 gramos de marihuana, sumando en total más de 2.700 dosis.

Además de la evidencia física, se presentaron testimonios y datos extraídos de su celular que corroboraban su vinculación con la red de narcotráfico. El acuerdo de condena se formalizó el 12 de agosto, donde se estableció una pena de 6 años por el nuevo hecho, sumados a 2 años y 6 meses de una condena anterior por transporte agravado de estupefacientes.

Este caso generó controversia, dado que el juez Guillermo Elías había rechazado la unificación de las penas, considerando que el artículo 323 del CPPF limitaba la posibilidad de unificación. Sin embargo, la fiscalía impugnó esta decisión, lo que llevó al juez French a aceptar la unificación, argumentando que cuando existe un juez dictando la última sentencia, debe unificar las penas en lugar de diferirlas.

El juez también aclaró que los delitos cometidos por Moreno son anteriores a la reforma de marzo de 2025 del artículo 58 del Código Penal, que cambió el sistema de cálculo de penas a uno de suma aritmética. Esto subraya la complejidad del sistema judicial y las implicaciones que tienen las reformas legales sobre los casos de narcotráfico en el país.