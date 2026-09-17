Facundo Moyano pidió levantar la perimetral que le impide acercarse a Candela Arizaga

El exdiputado presentó un escrito ante la Justicia luego de que su pareja realizara el mismo pedido. La Fiscalía mantiene vigente la restricción y analiza imágenes de cámaras de seguridad para determinar si Moyano incumplió la medida.

Hoy 15:39

Facundo Moyano pidió a la Justicia que levante la perimetral que le impide acercarse y mantener contacto con su pareja, la modelo Candela Arizaga. El planteo fue realizado por sus abogados, luego de que la joven presentara una solicitud similar.

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Por el momento, la Fiscalía mantiene vigentes las medidas de restricción y continúa con la investigación iniciada a partir de imágenes que mostrarían un supuesto encuentro entre ambos en un hotel del centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Los abogados de Moyano sostuvieron en la presentación que los testimonios incorporados al expediente no aportaron elementos que permitan acreditar los hechos por los cuales el exdiputado fue imputado. Con ese argumento, solicitaron que se deje sin efecto la prohibición de acercamiento.

La medida vigente establece que Moyano debe mantenerse a 300 metros de distancia de Arizaga y tiene prohibido mantener cualquier tipo de contacto con ella.

La investigación se inició después de que trascendieran imágenes que podrían mostrar a la pareja en un hotel porteño, pese a la existencia de la restricción judicial.

La Fiscalía ya habría retirado las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento para determinar si efectivamente se produjo un encuentro entre Moyano y Arizaga.

Hasta el momento, los investigadores pudieron confirmar que Candela Arizaga estuvo en el hotel, pero todavía no lograron establecer si Moyano también se encontraba allí.

La pesquisa apunta a determinar si existió un eventual incumplimiento de la medida judicial. En ese marco, se investiga la posibilidad de que hayan ocurrido al menos cuatro encuentros, además de otros supuestos contactos que habrían tenido lugar en instalaciones vinculadas al sindicato de trabajadores de peaje.

La presentación realizada por Moyano se produjo un día después de que Arizaga también solicitara el levantamiento de la perimetral, aunque la Fiscalía decidió mantener por ahora las medidas de protección.

Mientras se analiza el pedido de la defensa, la Justicia deberá avanzar con el análisis de las imágenes y del resto de los elementos incorporados al expediente para establecer si Moyano incumplió la restricción y si corresponde modificar las medidas actualmente vigentes.