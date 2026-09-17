Hugo Pizzi advirtió por la expansión de enfermedades tropicales y el aumento de la sífilis en Argentina

El médico infectólogo analizó los efectos del cambio climático, alertó por la llegada de enfermedades que antes no eran habituales en el país y cuestionó la falta de prevención frente al avance de las infecciones de transmisión sexual.

Hoy 22:02

El médico infectólogo Hugo Pizzi analizó el escenario sanitario de cara a los próximos meses y advirtió sobre los efectos que el cambio climático está teniendo en la aparición y expansión de distintas enfermedades en regiones donde históricamente no eran habituales.

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Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el programa Libertad de Opinión, donde el especialista respondió consultas sobre el impacto de las modificaciones climáticas, el avance de las enfermedades transmitidas por mosquitos y el aumento de las infecciones de transmisión sexual.

Pizzi recordó que desde hace décadas viene planteando en sus libros las consecuencias del cambio climático y señaló que actualmente se observan modificaciones que permiten la presencia de mosquitos y enfermedades tropicales en zonas donde antes no podían desarrollarse.

En ese sentido, mencionó como ejemplo que durante años se consideró al paralelo 42, que atraviesa sectores de Río Negro y Neuquén, como una frontera geográfica que determinados vectores no podían superar. Sin embargo, sostuvo que actualmente se registraron casos de dengue en Chubut y presencia de mosquitos en Bariloche.

El especialista explicó que también cambió la clasificación climática que tradicionalmente aparecía en los manuales escolares. Según señaló, ya no alcanza con hablar solamente de clima continental y marítimo, debido a las modificaciones registradas en distintas regiones, y actualmente cobran mayor relevancia las categorías de clima tropical y subtropical.

Para Pizzi, esta transformación también está vinculada con la aparición de enfermedades como chikungunya y zika, asociadas a mosquitos que históricamente estuvieron vinculados con otras regiones del mundo.

No obstante, el médico remarcó que los cambios climáticos no solamente tienen consecuencias negativas. Como ejemplo, señaló que productores argentinos comenzaron a desarrollar cultivos de frutas tropicales, como café, banana, chirimoya, mango y mamón, destinados incluso a la exportación.

Durante la entrevista en Libertad de Opinión, Pizzi también fue consultado por el aumento de las infecciones de transmisión sexual y particularmente por los casos de sífilis. Al respecto, sostuvo que actualmente existe un índice elevado de esta enfermedad en Argentina y puso el foco en la necesidad de reforzar las medidas de prevención y detección.

Pizzi destacó que la sífilis puede detectarse y tratarse, y señaló la importancia de identificar a las personas que tuvieron contacto con pacientes infectados para que también puedan recibir atención y tratamiento.

Para el especialista, detrás del incremento de estas enfermedades existen principalmente problemas vinculados con la educación y la indiferencia, además de conductas que dificultan la prevención.

Según explicó, el escenario sanitario no se limita a la sífilis, sino que también involucra otras infecciones de transmisión sexual, entre ellas VIH y el virus del papiloma humano (VPH).

De cara a la primavera y el verano, Pizzi también anticipó un escenario sanitario que requerirá atención. Señaló que el país viene atravesando una temporada marcada por la circulación de gripe H3N2, subclado K, y cuestionó que muchas personas no hayan aprovechado la vacunación disponible.

En ese contexto, advirtió que con la llegada de las temperaturas más altas volverán a cobrar protagonismo las enfermedades transmitidas por mosquitos, por lo que consideró fundamental que la población mantenga las medidas de prevención.

Finalmente, Pizzi dejó una reflexión vinculada con las lecciones que dejó la pandemia de coronavirus. Citó una intervención realizada durante un congreso internacional de virología en Japón y sostuvo que, pese a las millones de muertes provocadas por el Covid-19, existe una tendencia social a comportarse como si aquella experiencia nunca hubiera ocurrido.

Para el infectólogo, la indiferencia frente a las experiencias sanitarias recientes constituye uno de los principales riesgos, especialmente cuando se trata de enfermedades que pueden prevenirse mediante vacunación, controles médicos y medidas de cuidado.