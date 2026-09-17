Robaron el arma reglamentaria de un joven policía y desplegaron allanamientos en La Banda

El hecho ocurrió en una vivienda de calle Cacanes, en el barrio Parque Industrial. La Policía realizó durante la mañana distintos procedimientos y detenciones para intentar recuperar el arma sustraída.

Hoy 22:12

Un preocupante hecho es investigado por la Policía luego de que durante la noche del miércoles fuera sustraída el arma reglamentaria de un joven efectivo policial en una vivienda ubicada sobre calle Cacanes, en el barrio Parque Industrial.

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De acuerdo con la información conocida por este medio, el damnificado es un policía de apellido Coria, quien se encontraba residiendo de manera transitoria en la casa de un familiar, también de apellido Coria.

El arma robada es una pistola Bersa calibre 9 milímetros, de uso reglamentario. En circunstancias que todavía son materia de investigación, el arma desapareció del inmueble y el hecho activó un operativo para intentar localizarla.

A partir de la denuncia, efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 12, con asiento en el barrio Mishky Mayu, iniciaron averiguaciones para determinar quién sustrajo la pistola y dónde podría encontrarse.

Durante la mañana de este jueves se realizaron varios procedimientos y allanamientos, además de concretarse detenciones vinculadas con la investigación.

Hasta el momento no trascendió oficialmente si los operativos permitieron recuperar la Bersa 9 mm, por lo que las actuaciones continúan.

Los investigadores buscan reconstruir quiénes estuvieron en la vivienda durante las horas previas al hurto y establecer qué ocurrió con el arma luego de su desaparición.