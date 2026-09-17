Santiago del Estero se consagró campeón argentino de taekwondo y ganó la Copa Overall

La delegación santiagueña obtuvo el máximo reconocimiento del XXXVII Campeonato Argentino FAAT de Taekwon-Do ITF, disputado en Mendoza, tras destacarse en las categorías individuales y por equipos.

Hoy 20:36

Santiago del Estero volvió a quedar en lo más alto del taekwondo nacional. La delegación provincial se consagró campeona de la Copa Overall en el XXXVII Campeonato Argentino FAAT de Taekwon-Do ITF, realizado durante los días 11, 12 y 13 de septiembre en la ciudad de Mendoza.

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El certamen reunió a representantes de todas las provincias argentinas, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, con la participación de más de 1.000 competidores que le dieron un marco multitudinario a una de las competencias más importantes del calendario nacional.

La edición fue organizada por Mendoza y fiscalizada por la Federación de Asociaciones Argentinas de Taekwon-Do ITF (FAAT), con atletas que participaron en distintas modalidades y categorías.

Santiago del Estero, en lo más alto del podio

La delegación santiagueña logró quedarse con la Copa Overall, premio que reconoce el desempeño general de una provincia teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las competencias individuales y por equipos.

Desde la organización destacaron el crecimiento de los jóvenes integrantes del equipo santiagueño, quienes marcaron un importante recambio generacional y consiguieron siete copas en diferentes categorías y especialidades.

La clasificación final de la Copa Overall quedó conformada de la siguiente manera:

Santiago del Estero (TOKA)

Santa Fe

Buenos Aires - Tucumán

Mendoza

Destacada actuación de los representantes santiagueños

Entre los resultados más importantes de la delegación provincial se destacaron:

Nicolás Bonahora: primer puesto en Tul y subcampeón por equipos en lucha adulto.

Marco Salvatierra Sarquiz: segundo puesto en Tul, campeón en Lucha y subcampeón por equipos de lucha adulto.

Bruno Manlla: campeón en Tul y Lucha, además de campeón por equipos juvenil 16/17.

Ernestina Bridoux: primer puesto en Tul y Lucha, campeona por equipos adulto femenino.

Pía Mikkelsen Loth: primer puesto en Tul III Dan y campeona por equipos femenino adulto.

Tomás Abud: primer puesto en Lucha.

Matías Díaz: segundo puesto en Tul y campeón en Lucha.

Elkin Díaz: segundo puesto en Tul y primero en Lucha.

Inés Hoff: segundo puesto en Tul y primer puesto en Lucha.

Daniel Leguizamón: campeón en Tul.

Anahí Leguizamón: campeona en Tul y Lucha, además de integrante de equipos campeones.

Facundo Leguizamón: tercer puesto en Lucha y campeón juvenil 16/17.

Santiago Ruiz Castaño: campeón en Tul y Lucha, subcampeón por equipos de lucha adulto.

Florencia Monti Abatte: primera en Lucha y campeona por equipos adulto femenino.

María Eugenia Abdala: campeona en Tul y Lucha, además de campeona por equipos Silver femenino.

Laurencia Gómez Cabanillas: campeona en Tul y en equipos juvenil femenino 14/15.

Ubaid Davina: primer puesto en Tul y campeona por equipos juvenil femenino 14/15.

Faustino Rodríguez: campeón en Tul y Lucha.

María Paz Rodríguez: primera en Tul y Lucha.

Isabella Cejas Cano: segunda en Tul y Lucha.

Magdalena Ramírez Hoff: segunda en Tul y primera en Lucha.

Ciro Ramírez Hoff: campeón en Tul y Lucha.

Además, otros integrantes de la delegación también alcanzaron posiciones destacadas en las diferentes categorías de competencia, logrando primeros, segundos y terceros puestos tanto en formas (Tul) como en combate (Lucha).

Entre ellos se encuentran Victoria Carabajal, Solange Manlla, Delfina Ríos Chaud, Olivia Ríos Munizaga, Alicia Quianelle, Natalia Ferreyra, Alma Cevilan, Julieta Brescia, Maximiliano Agüero y Juan Cruz Figueroa, quienes sumaron importantes resultados para el equipo santiagueño.

También tuvieron actuaciones destacadas Ivana Medici, Federico Cáceres, Carlos, Nerea Bruno, Gerónimo Décima, Facundo Videz, Joaquín Morales Gitali, Hernán Sayago, Brian Zalazar, Helena Fantoni, Francisco Orellana, Jacinto Juárez, Octavio Font, Genaro Fantoni y Brisa Núñez, con podios en Tul, combate y competencias por equipos.

Con este resultado, Santiago del Estero reafirmó su protagonismo dentro del taekwondo argentino y celebró un nuevo logro deportivo a nivel nacional.