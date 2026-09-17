Bullrich volvió a cuestionar al Gobierno por los cambios en discapacidad del Presupuesto 2027: “Me toman de tonta”

La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza aseguró que no fue informada sobre las modificaciones antes de que el proyecto ingresara a Diputados y apuntó contra la falta de coordinación dentro del oficialismo.

Hoy 20:13

La senadora Patricia Bullrich volvió a cuestionar al Gobierno por los cambios incorporados al capítulo de discapacidad del proyecto de Presupuesto 2027 y expuso su malestar por no haber sido informada previamente, pese a integrar la mesa política del oficialismo.

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En declaraciones a medios porteños, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado sostuvo que el día anterior había participado de una reunión en la que se habían discutido los principales lineamientos del Presupuesto, pero que nadie le había anticipado las modificaciones relacionadas con discapacidad. Según su relato, tomó conocimiento del contenido cuando el proyecto ingresó a la Cámara de Diputados durante la madrugada.

“Habíamos estado el día anterior en una mesa política, se habían dado los números macro. Se habían dado los fundamentos, pero nadie dijo nada de esto”, afirmó Bullrich.

La senadora remarcó que el tema de discapacidad es especialmente sensible y explicó que, a su entender, la mesa política debería servir para analizar cómo impactan los proyectos en el Congreso y qué posibilidades existen de construir consensos.

“A mí no me tomen de tonta. Si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta”, sostuvo.

Bullrich también advirtió sobre las consecuencias políticas que puede generar la falta de coordinación con los legisladores que deben acompañar las iniciativas del Ejecutivo. “El tema de la discapacidad es muy fuerte”, señaló, y recordó que el oficialismo necesita construir mayorías para avanzar con sus proyectos en el Congreso.

En ese sentido, cuestionó que el Presupuesto haya incorporado modificaciones que, según planteó, podrían complicar los acuerdos que el Gobierno busca construir con otros bloques. “En vez de mantener eso, de golpe viene una bomba atómica”, expresó.

Consultada sobre el origen de los cambios y si el ministro de Economía, Luis Caputo, había actuado por su cuenta, Bullrich evitó responsabilizar directamente al funcionario. “No lo sé. No quiero ponerlo en cabeza de nadie, pero lo que digo es que acá hay un error no forzado”, respondió.

La senadora agregó que el Presupuesto “sale de Economía”, pero reclamó que las modificaciones de este tipo sean discutidas previamente dentro de la mesa política.

El capítulo de discapacidad incorporado al proyecto contempla modificaciones sobre el régimen de prestaciones y sobre normas vinculadas con el sistema de atención integral. Entre los puntos cuestionados se encuentran cambios relacionados con la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, la Ley 24.901 y el esquema de prestaciones básicas. La Ley 27.793, actualmente vigente, declaró la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y estableció medidas de financiamiento y actualización de aranceles para el sector.

El contenido generó cuestionamientos también entre representantes del sector de discapacidad, mientras el proyecto deberá atravesar ahora el debate parlamentario, donde los distintos bloques podrán plantear modificaciones antes de su eventual aprobación.

Bullrich insistió en que la discusión no debería limitarse al contenido de la iniciativa, sino también a la forma en que se toman y comunican las decisiones dentro del oficialismo. “La mesa política es para que las cosas se discutan, porque si no después el Gobierno, el país paga un montón de costos”, sostuvo.