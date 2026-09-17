Cuánto dinero ganó Solange Abraham tras consagrarse campeona de Gran Hermano 2026

La tucumana se quedó con la edición Generación Dorada del reality de Telefe luego de una definición ajustada contra Yisela “Yipio” Pintos. Además del trofeo, obtuvo un importante premio económico y otros beneficios.

Hoy 20:09

Después de 172 días dentro de la casa más famosa del país, Solange "Sol" Abraham se convirtió en la gran ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada. La participante tucumana logró imponerse en la final frente a Yisela "Yipio" Pintos y cerró su paso por el reality con el premio mayor.

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La definición fue una de las más parejas de la edición. Según los resultados anunciados durante la gala final, Sol Abraham obtuvo el 51,8% de los votos del público, mientras que Yipio alcanzó el 48,2%, en un mano a mano que mantuvo la expectativa hasta el último momento.

Con la consagración, la nueva campeona recibió un importante paquete de premios que incluye una suma millonaria y otros beneficios vinculados a su victoria.

El premio que recibió Sol Abraham por ganar Gran Hermano 2026

La ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada se llevó un premio principal de $70 millones, además de una casa prefabricada.

A eso se suma un beneficio extra relacionado con una billetera virtual patrocinadora del programa: Solange Abraham también recibirá el reintegro de los consumos realizados con tarjeta de crédito dentro de las condiciones establecidas por la marca.

El premio convirtió a esta edición del reality en una de las que entregó mayores recompensas económicas en la televisión argentina reciente.

Cuánto recibieron las otras finalistas

El podio de la temporada también tuvo importantes premios para las participantes que acompañaron a Sol Abraham en la final.

Yisela “Yipio” Pintos, quien terminó en el segundo lugar, obtuvo $20 millones y una vivienda prefabricada.

En tanto, Charlotte Caniggia, tercera finalista de la edición, recibió un premio de $10 millones.

De esta manera, Gran Hermano 2026 cerró su temporada repartiendo millones entre las tres jugadoras que llegaron a la instancia decisiva.

La frase de Sol Abraham tras convertirse en campeona

Luego de ser anunciada como ganadora, Sol Abraham protagonizó uno de los momentos más comentados del cierre del reality.

Mientras recorría la pasarela de salida, la tucumana realizó una reflexión sobre su experiencia dentro del juego y aseguró que todo el esfuerzo realizado había valido la pena.

“Gracias por invitarme y por permitirme ver ese ojo y saber que estaba en el lugar correcto, jugando al mejor ajedrez de toda mi vida. No puedo creer que todo el esfuerzo y sacrificio valieron la pena. Estoy muy feliz”, expresó.

Sus palabras generaron repercusión en redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron sus declaraciones como una referencia a su estrategia dentro del programa y comenzaron a debatir sobre su recorrido dentro de la competencia.

Finalmente, antes de abandonar la casa, Sol Abraham lanzó un contundente “jaque mate”, en alusión a la comparación que había realizado entre su juego y una partida de ajedrez. La frase se convirtió en uno de los momentos más comentados del desenlace de esta edición.