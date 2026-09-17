Marcelo Gallardo fue presentado como DT de Ecuador: “Se puede dar un salto de calidad”

El entrenador argentino asumió oficialmente al frente de la Tricolor y aseguró que buscará potenciar una generación con talento para competir al máximo nivel.

Hoy 19:56

Marcelo Gallardo inició oficialmente una nueva etapa en su carrera. El entrenador argentino fue presentado como nuevo técnico de la selección de Ecuador durante una conferencia de prensa en Quito, donde explicó los motivos que lo llevaron a aceptar el desafío y detalló las bases del proyecto que encabezará rumbo al Mundial 2030.

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El exentrenador de River agradeció la confianza de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y reconoció que la propuesta llegó en un momento especial de su carrera.

“Esto para mí es un desafío de vida, porque tener esta oportunidad me pone en una situación diferente a lo que estaba acostumbrado. Vengo a conocer otra cultura y quiero que todos nos carguemos de ilusión. Es un honor”, expresó.

Gallardo y su objetivo: potenciar una generación con talento

El Muñeco destacó el presente del fútbol ecuatoriano y aseguró que la intención será sostener lo que viene haciendo el seleccionado, pero agregando nuevas herramientas para elevar su nivel competitivo.

“Hay que darle inicio a un proceso. Hay que intentar que esta nueva etapa sostenga todo lo bueno que viene haciendo esta generación y potenciarla en base a lo que nosotros queremos desarrollar”, explicó.

En esa línea, remarcó la importancia del trabajo colectivo y del vínculo con los futbolistas.

“Ellos también tienen que entender que este cuerpo técnico viene a ayudarlos a seguir creciendo. El plantel tiene una gran calidad y atraviesa una buena actualidad, además de poseer un gran potencial”, señaló.

“Hay que convencerse de que se puede dar un salto de calidad”

Gallardo planteó un objetivo ambicioso para su ciclo y aseguró que Ecuador tiene condiciones para competir contra las principales selecciones del mundo.

“Creo que hay mucho talento para seguir acompañando. Hay que convencerse de que se puede dar un salto de calidad para competir con los mejores”, afirmó.

Además, destacó que varios futbolistas ecuatorianos se desempeñan en ligas importantes y que el cuerpo técnico buscará aprovechar ese crecimiento.

“Es cuestión de trabajo e ir mentalizándose de que se puede luchar contra cualquier selección. Vamos a intentar posicionar al equipo en ese lugar”, sostuvo.

Cómo será su primera convocatoria

El entrenador argentino también explicó cómo confeccionará su primera lista de convocados. Gallardo aseguró que tendrá en cuenta a los jugadores que participaron del último Mundial, aunque también observará a nuevos talentos.

“Intentaremos respetar lo máximo posible la convocatoria mundialista, contemplando lesiones y otros contratiempos. Queremos darle la chance a la mayoría de los futbolistas que representaron al país en el último Mundial”, indicó.

Al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de sumar nuevos nombres: “También iremos observando a aquellos que vienen empujando desde atrás para llegar a la Mayor. Queremos ser justos con lo que venía pasando”.

El debut de Gallardo como entrenador de Ecuador

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, presentó oficialmente al argentino y destacó su trayectoria, liderazgo y capacidad para desarrollar jugadores jóvenes.

El primer desafío de Gallardo al frente de Ecuador será durante la próxima fecha FIFA. La Tricolor enfrentará a Corea del Sur el jueves 24 de septiembre en Suwon, en lo que marcará el inicio del nuevo ciclo.