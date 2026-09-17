Manchester City goleó al Norwich y avanzó en la Copa de la Liga con el debut de Rulli

El arquero argentino tuvo su esperado estreno oficial con los Citizens, que se impusieron por 5-0 y avanzaron a los octavos de final.

Hoy 19:38

Manchester City cumplió con su objetivo y avanzó a los octavos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra tras golear 5-0 al Norwich City en el Etihad Stadium. El partido tuvo además un protagonista argentino: Gerónimo Rulli hizo su debut oficial con la camiseta del conjunto inglés.

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El arquero, que había llegado desde Olympique de Marsella como alternativa de Gianluigi Donnarumma, tuvo una noche tranquila bajo los tres palos. La visita apenas logró inquietarlo en algunas oportunidades y Rulli respondió con seguridad para mantener el arco en cero.

Rulli volvió a jugar para el City después de una década

El estreno del argentino se produjo diez años después de su llegada al club. Durante ese período, Rulli fue cedido en distintas oportunidades y recién este jueves pudo disputar oficialmente un encuentro con la camiseta del Manchester City.

El arquero tuvo una intervención clave a los 50 minutos y también resolvió con precisión un pase corto de Vitor Reis. De esta manera, completó su presentación con valla invicta.

El City lo liquidó en el segundo tiempo

Manchester City comenzó a marcar diferencias sobre el final del primer tiempo. A los 30 minutos, el juvenil Floyd Samba, de apenas 17 años, abrió el marcador en su debut profesional.

Dos minutos más tarde, Rayan Cherki amplió la ventaja después de una gran corrida desde mitad de cancha y puso el 2-0.

En el complemento llegó la goleada. A los 48 minutos, el brasileño Allan Elías, ex Palmeiras, marcó el tercero, mientras que Samba volvió a aparecer a los 54' para completar su doblete.

Finalmente, Ryan McAidoo, quien ingresó desde el banco, convirtió el 5-0 definitivo.

El encuentro también tuvo a Enzo Fernández entre los suplentes, aunque el mediocampista argentino no ingresó por decisión del entrenador.

Con esta contundente victoria, Manchester City se metió en los octavos de final, instancia en la que enfrentará a Brighton.