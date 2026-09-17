Humanidades celebró el Día del Profesor con reconocimientos y un homenaje a quienes dejaron su huella

Durante el homenaje se pronunciaron palabras alusivas a la fecha en homenaje a los profesores fallecidos y jubilados de la institución.

Hoy 19:00

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (FHCSyS-UNSE) realizó un encuentro con integrantes de su comunidad docente en el marco de la celebración del Día del Profesor y la Profesora, que incluyó palabras alusivas a la fecha, un homenaje a profesores fallecidos y el reconocimiento a docentes que recientemente accedieron a su jubilación.

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La actividad estuvo encabezada por la decana de Humanidades, Sandra Moreira; y la vicedecana, Carla Ferreyra, quienes estuvieron acompañadas por el rector de la UNSE, Marcelino Ledesma; y contó con la participación de autoridades de la Facultad, integrantes de los equipos de gestión, docentes en actividad y jubilados y miembros de la comunidad universitaria.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron el valor de la tarea docente y el compromiso cotidiano de quienes sostienen la enseñanza universitaria, acompañando las trayectorias de los estudiantes y contribuyendo, desde las aulas y otros espacios de formación, a la construcción de conocimiento y al desarrollo de la comunidad.

“Ser docente universitario implica mucho más que transmitir conocimientos. Es acompañar procesos, despertar preguntas, generar oportunidades y confiar en las posibilidades de nuestros estudiantes. Por eso, en una fecha como esta queremos reconocer especialmente a quienes hacen posible, todos los días, la tarea de nuestra Facultad”, expresó la decana Sandra Moreira.

En el mismo sentido, la vicedecana Carla Ferreyra destacó la importancia de compartir la celebración con docentes de distintas generaciones y valoró especialmente el aporte realizado por quienes han transitado durante años por la institución.

“Esta fecha nos permite detenernos un momento para agradecer y reconocer. A quienes hoy están frente a las aulas, por el compromiso con el que sostienen su tarea, y también a quienes ya se han jubilado, porque forman parte de la historia de esta Facultad y dejaron una huella que permanece en las nuevas generaciones”, señaló Ferreyra.

La celebración tuvo también un momento especialmente emotivo con el homenaje a docentes de la Facultad fallecidos durante el último período.

En memoria de María Rosa Gómez, quien se desempeñó como docente de la carrera de Sociología, familiares de la profesora recibieron un presente simbólico de la institución. En su homenaje dirigió unas palabras Romina Cordero, secretaria Académica de la UNSE.

También se recordó a Alfredo Juri, contador jubilado, cuyo reconocimiento fue recibido por integrantes de su familia. En esta oportunidad, el docente Gabriel Llapur tuvo a su cargo las palabras de homenaje.

El encuentro incluyó además un reconocimiento a ocho docentes que accedieron a su jubilación durante el período: Sylvia del Carmen Navarro Beltrán, Ana Teresa Martínez, María Luisa Araujo, Sonia Ramona Suárez, Jorge Luis Silveti, Graciela Ramona Figueroa, Luis Alejandro Auat y Silvia Rueda.

El reconocimiento buscó poner en valor no solamente sus trayectorias profesionales, sino también el aporte realizado a la construcción cotidiana de la Facultad y de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Por su parte, el rector Marcelino Ledesma, hizo extensivo el saludo por el Día del Profesor a los docentes de toda la Universidad y destacó el papel que desempeñan en la formación de las nuevas generaciones.

“Quiero hacer llegar un afectuoso saludo a todos los profesores y profesoras de nuestra Universidad. En tiempos que plantean desafíos importantes para la educación superior, reafirmar el valor de la tarea docente también significa reafirmar nuestro compromiso con la universidad pública, con el conocimiento y con las oportunidades que la educación genera”, expresó Ledesma.

El rector destacó además que la celebración constituye una oportunidad para reconocer a quienes sostienen cotidianamente la vida universitaria y acompañan a los estudiantes en sus procesos de formación.

El encuentro de la Facultad de Humanidades concluyó con un brindis compartido entre docentes, autoridades y miembros de la comunidad universitaria, como una manera de celebrar una tarea que trasciende las aulas y forma parte de la construcción permanente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.