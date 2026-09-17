Fuerte accidente en plena avenida Belgrano: una niña de 11 años resultó herida y fue traslada al Cepsi

La menor viajaba como acompañante en una motocicleta que colisionó con un automóvil este jueves por la tarde. El conductor de la moto también sufrió lesiones.

Hoy 16:56

Un siniestro vial con dos personas lesionadas se registró este jueves 17 de septiembre, alrededor de las 14.50, en la intersección de avenida Belgrano y calle Balcarce, en la zona centro de la ciudad.

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De acuerdo con el parte elaborado por efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 6, dependiente de la Departamental Nº 2, el accidente involucró a una motocicleta Honda CB 125 negra y a un Renault 18 blanco con detalles rojos.

La motocicleta era conducida por un hombre de apellido Berna, de 62 años y domiciliado en el barrio Sarmiento. Como acompañante viajaba una niña de 11 años, quien resultó herida como consecuencia del impacto.

El automóvil, en tanto, era manejado por un hombre de apellido Paz, de 40 años, domiciliado en el barrio Industria.

Según manifestó Paz ante los efectivos, circulaba por calle Balcarce y, cuando intentó atravesar avenida Belgrano, fue impactado por la motocicleta. El conductor sostuvo además que la moto cruzó el semáforo en rojo.

Producto del choque, la menor de 11 años y el motociclista resultaron lesionados. La niña fue trasladada en la unidad ECO 1 hacia el Cepsi, mientras que Berna fue derivado en la unidad ECO 5 al Hospital Regional.

Personal policial trabajó en el lugar y realizó las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica definitiva del accidente.