El FMI llega a la Argentina para revisar el acuerdo: reservas, déficit y un vencimiento de US$800 millones

Una misión técnica del organismo comenzará el lunes 21 de septiembre la tercera revisión del programa vigente con el Gobierno. El análisis se realizará pocos días antes de un pago de capital equivalente a 583,3 millones de DEG.

Hoy 16:32

El Fondo Monetario Internacional (FMI) enviará desde el lunes 21 de septiembre una misión técnica a la Argentina para comenzar la tercera revisión del programa vigente con el Gobierno de Javier Milei. La visita se desarrollará pocos días antes de un nuevo vencimiento de deuda con el organismo.

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La delegación llegará mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, se encuentre en Nueva York junto al presidente Javier Milei, en el marco de las actividades vinculadas con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Por ese motivo, el titular del Palacio de Hacienda no estará en el país durante el comienzo de la revisión.

Uno de los principales puntos de la evaluación será el cumplimiento de las metas fiscales, cambiarias y de acumulación de reservas establecidas en el acuerdo. En materia cambiaria, los datos oficiales incluidos en el programa muestran que el Banco Central habría superado el objetivo de compras de divisas previsto para el período, mientras que los técnicos también analizarán la evolución de las reservas internacionales.

El frente fiscal será otro de los aspectos centrales de la revisión. Para 2026, el programa contempla una meta de superávit primario equivalente al 1,4% del PBI. Durante el primer semestre, el resultado informado fue de 0,6% del PBI, frente a una meta semestral de 0,7%.

La revisión se realizará, además, en la previa de un importante compromiso financiero. Según el calendario oficial del FMI, el 25 de septiembre vence un pago de capital de 583,3 millones de DEG correspondiente al programa de Facilidades Extendidas.

El cronograma del organismo también contempla nuevos compromisos durante noviembre y diciembre. Para noviembre aparecen cargos e intereses, mientras que el 24 de diciembre está previsto otro pago de capital por 250 millones de DEG.

La misión también retomará algunos de los temas planteados por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, durante su visita a la Argentina. Entre ellos figuran la necesidad de promover sectores considerados estratégicos, como la minería, el petróleo y el gas, además de mejorar las condiciones para la construcción, la logística y los servicios.

En esa línea, Georgieva también había señalado la importancia de avanzar en infraestructura, acceso al crédito y fortalecimiento del mercado de capitales como parte de la etapa posterior a la estabilización de la economía argentina.

Así, la tercera revisión del programa tendrá como ejes las cuentas fiscales, las reservas internacionales y el cumplimiento de las metas acordadas, en un contexto marcado por la proximidad del vencimiento de septiembre y por la necesidad del Gobierno de avanzar en la evaluación del programa con el organismo.