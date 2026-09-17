Milei defendió al Gobierno en la polémica por el oro del Banco Central: “Atendiendo a los kukas mentirosos”

El Presidente compartió en X un fragmento de la intervención del senador oficialista Agustín Monteverde, quien cuestionó las sospechas sobre el destino de las reservas.

Hoy 16:29

El presidente Javier Milei volvió a intervenir en la polémica por el destino de las reservas de oro del Banco Central y salió a respaldar públicamente al senador oficialista Agustín Monteverde, quien había cuestionado las acusaciones de la oposición durante una sesión del Senado.

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El mandatario compartió en su cuenta de X un fragmento de la intervención de Monteverde y acompañó la publicación con una fuerte crítica contra sus adversarios políticos: “Monteverde atendiendo a los kukas mentirosos. Capítulo ‘el oro del BCRA’ del libro ‘Mentiras kukas para operar a un gobierno opositor’. El socialismo del Siglo XXI es la misma basura no importa el lugar del mundo. CIAO!!”.

La discusión se había instalado con fuerza la semana pasada, cuando el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, asistió al Senado para defender el proyecto de reforma de la Carta Orgánica de la entidad y fue consultado por los legisladores sobre el destino de parte de las reservas de oro trasladadas al exterior.

Bausili sostuvo que parte de los lingotes se encuentran depositados en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), en Suiza, y explicó que el traslado respondió a una estrategia vinculada con la administración de las reservas. La información fue brindada bajo el argumento de que determinados detalles se mantienen bajo confidencialidad.

La explicación generó un fuerte cruce con la senadora Juliana Di Tullio, quien cuestionó la falta de información pública sobre la operación y reclamó precisiones acerca de la localización y trazabilidad de los lingotes. El peronismo también amplió una denuncia contra Milei, Luis Caputo y Bausili vinculada con el traslado de las reservas.

En ese contexto, Monteverde salió en defensa de la conducción del Banco Central y sostuvo que quienes aseguran que el oro se encuentra en Londres deben presentar pruebas. También afirmó que los senadores pueden acceder a documentación relacionada con el manejo de las reservas bajo los correspondientes compromisos de confidencialidad.

“Si desconfían, traigan alguna prueba. Dicen que está en Londres el oro: bueno, demuéstrenlo”, sostuvo el legislador durante su intervención.

Monteverde también afirmó que no existe un vínculo contractual entre el Banco Central argentino y el Banco de Inglaterra y rechazó las versiones que ubican los lingotes en territorio británico. Según su planteo, los movimientos realizados por el BCRA tienen antecedentes en operaciones efectuadas durante otras administraciones.

La polémica también alcanzó a la Auditoría General de la Nación (AGN). El organismo informó que recibió la documentación solicitada al Banco Central para evaluar la trazabilidad de las reservas de oro colocadas en el extranjero, pero distintos reportes señalaron que ese análisis específico todavía se encontraba en proceso.

Ese punto generó una diferencia con la interpretación que había transmitido Bausili sobre el alcance de las auditorías realizadas. La controversia llevó a legisladores opositores a reclamar nuevas explicaciones y a pedir que el titular del BCRA vuelva a presentarse ante el Senado.

En medio de esa discusión, Milei decidió tomar posición públicamente y respaldar el planteo de Monteverde, al tiempo que volvió a cuestionar a sus adversarios políticos por las sospechas alrededor del manejo de las reservas.

La discusión sobre el oro continuará ahora en el ámbito legislativo y judicial, mientras permanece bajo análisis la trazabilidad de las reservas trasladadas al exterior y la documentación entregada por el Banco Central a los organismos de control.