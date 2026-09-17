El desempleo subió al 7,9% en Argentina y alcanza a unos 1,8 millones de personas

El INDEC informó que la desocupación aumentó 0,3 puntos porcentuales en un año. Además, creció la informalidad laboral y aumentó la participación de los trabajadores por cuenta propia dentro de ese universo.

Hoy 16:34

El desempleo en Argentina alcanzó el 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De acuerdo con las estimaciones realizadas sobre los 31 aglomerados urbanos relevados, el porcentaje representa alrededor de 1,8 millones de personas sin trabajo.

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El indicador mostró un incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto del segundo trimestre de 2025, cuando la tasa de desocupación había sido del 7,6%.

El informe del organismo estadístico también detalló que la tasa de actividad se ubicó en 48,9%, es decir, la proporción de la población económicamente activa sobre el total de la población relevada. En tanto, la tasa de empleo alcanzó el 45%.

La tasa de desocupación contempla a las personas que no tienen una ocupación, se encuentran disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, en relación con el total de la población económicamente activa.

El deterioro también se reflejó en los indicadores vinculados con la informalidad laboral. Según el INDEC, la informalidad aumentó 1 punto porcentual en la comparación interanual.

Dentro de ese universo, además, se produjo un cambio en la composición de los trabajadores informales: la participación de quienes trabajan por cuenta propia aumentó de 34,3% a 37,3%, lo que representa una suba de 3 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre del año anterior.

De esta manera, los datos correspondientes al segundo trimestre muestran un aumento de la desocupación respecto de un año atrás, acompañado por un incremento de la informalidad laboral, en un mercado de trabajo que también registró modificaciones en la composición de quienes se desempeñan fuera de la formalidad.