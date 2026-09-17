Buscan desesperadamente a Manchi, una gata que desapareció hace cuatro días en Villa del Carmen

Su familia vive en la manzana 111, lote 5, y pide colaboración a los vecinos para encontrarla. “Es parte de la familia, no es solo un gato”, expresaron con angustia.

Hoy 17:11

Una familia del barrio Villa del Carmen atraviesa horas de mucha preocupación por la desaparición de Manchi, una gata que lleva cuatro días sin regresar a su hogar.

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Según contó su dueña, la mascota desapareció en inmediaciones de Villa del Carmen 738, mientras que la familia reside en la manzana 111, lote 5.

Hasta el momento no tienen información concreta sobre qué pudo haber ocurrido. La familia no descarta que se haya asustado por algún perro, que alguien la haya llevado o que haya sufrido algún inconveniente, por lo que solicita la colaboración de los vecinos de la zona.

“Necesito encontrarla, por favor. Es parte de la familia, no es solo un gato”, expresó su dueña, quien aseguró que pese al paso de los días no pierde las esperanzas de volver a verla.

Quienes hayan visto a Manchi o puedan aportar cualquier información sobre su paradero pueden comunicarse al 3855750063.

La familia remarcó que agradecerá cualquier dato que permita conocer qué ocurrió con la mascota y poner fin a la incertidumbre que atraviesan desde hace cuatro días.