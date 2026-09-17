La Selección Argentina cambiaría de estadio para enfrentar a Burkina Faso: dónde se jugaría

La Selección Argentina ya tiene confirmados sus compromisos para la próxima fecha FIFA, la primera después del subcampeonato en el Mundial 2026. Sin embargo, uno de los partidos podría tener una modificación respecto de lo anunciado inicialmente.

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El segundo amistoso de la Albiceleste será ante Burkina Faso el próximo 3 de octubre y, aunque originalmente estaba previsto que se disputara en el Monumental, la AFA analiza un cambio de escenario.

Según trascendió, la alternativa que tomó fuerza es que el encuentro se dispute en la Bombonera, por lo que la Selección volvería a jugar en el estadio de Boca después de sus dos presentaciones allí durante marzo.

Una cancha que ya recibió a la Selección este año

En marzo de 2026, el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputó dos amistosos en la Bombonera.

En aquella oportunidad, Argentina derrotó 2-1 a Mauritania y posteriormente goleó 5-0 a Zambia.

Ahora, el estadio podría volver a recibir al seleccionado para el encuentro frente a Burkina Faso, aunque el cambio todavía debe ser confirmado oficialmente.

Así será la próxima fecha FIFA

La Albiceleste tendrá tres compromisos en Argentina durante la ventana internacional.

El primero será el 30 de septiembre frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Luego llegará el turno de Burkina Faso, el 3 de octubre, con la posibilidad de que el partido finalmente se dispute en la Bombonera.

El cierre será el 6 de octubre ante Benín, en el Monumental de Buenos Aires.

Ese último encuentro tendrá un significado especial porque será la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ante el público local.

“Después de una charla que hemos tenido con el técnico de la Selección Mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra Selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece, el 6 de octubre en Argentina”, había expresado Claudio Tapia.

Las restricciones que tendrá Argentina

La Selección afrontará estos amistosos bajo una sanción impuesta por la FIFA debido a los incidentes ocurridos durante el Mundial.

El primer encuentro tendrá una restricción del 50% del aforo, mientras que la situación correspondiente al segundo partido todavía está pendiente de resolución.

Además, Argentina tendrá varias bajas por suspensión. Leandro Paredes debe cumplir diez fechas, Nahuel Molina siete, Roberto Ayala tres y Thiago Almada una.

Los encuentros serán considerados, en principio, amistosos Clase A, por lo que los futbolistas sancionados podrán comenzar a cumplir sus suspensiones durante esta ventana internacional.

Así, mientras Argentina se prepara para una nueva etapa, la AFA analiza un cambio que podría llevar nuevamente a la Selección a una cancha que ya visitó dos veces este año.