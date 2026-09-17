Adolescente arrestado por tentativa de homicidio en Tucumán

Un adolescente de 17 años fue detenido en Tucumán por intentar asesinar a su expareja durante una discusión, lo que ha llevado a la imputación por tentativa de homicidio agravada.

Hoy 17:20

Un adolescente de 17 años ha sido detenido en Tucumán tras ser acusado de intentar asesinar a su expareja, una joven de 24 años. Este grave incidente ocurrió en una vivienda ubicada en la localidad de Lastenia, donde, según la investigación, el joven roció alcohol en el rostro de la mujer y posteriormente inició un incendio.

Como resultado de este ataque, la víctima sufrió quemaduras severas en varias partes de su cuerpo, incluyendo el mentón, el cuello y el pecho. La joven tuvo que recibir atención médica inmediata y, lamentablemente, fue internada nuevamente debido a complicaciones en su estado de salud tras el incidente.

La acusación formal contra el adolescente se ha establecido en el marco de la causa judicial, donde ha sido imputado por tentativa de homicidio agravada por el vínculo existente entre ambos y por la mediación de violencia de género. Este tipo de acusaciones son tomadas con seriedad por las autoridades, dada la creciente preocupación por la violencia en relaciones interpersonales.

La Justicia ha determinado que el joven permanezca detenido durante un plazo de 30 días, el cual será utilizado para llevar a cabo investigaciones más profundas que permitan esclarecer las circunstancias del hecho. Durante este tiempo, se busca reunir pruebas y testimonios que puedan ser relevantes para el caso.

Es importante mencionar que la causa continúa bajo investigación judicial, lo que implica que las autoridades están trabajando para determinar todas las responsabilidades correspondientes en este lamentable suceso. Las medidas de protección hacia la víctima también son una prioridad en este tipo de casos.

La violencia de género es un tema de gran relevancia en la sociedad actual, y este incidente pone de relieve la urgencia de abordar y prevenir este tipo de situaciones. Las organizaciones y autoridades competentes están llamadas a actuar con rapidez y eficacia para proteger a las víctimas y fomentar un entorno de respeto y seguridad.

La comunidad de Lastenia se encuentra consternada por lo sucedido, y se espera que este caso sirva como un llamado de atención sobre la importancia de la educación en temas de violencia de género y el respeto en las relaciones interpersonales. La atención médica que recibe la joven es un recordatorio de la gravedad de estos incidentes y de la necesidad de apoyo integral para las víctimas.