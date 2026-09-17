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Grave episodio de violencia de género en el B° Siglo XX: un hombre golpeó con un palo a su esposa y ella terminó hospitalizada

La víctima sufrió un traumatismo de cráneo y una importante hemorragia tras ser atacada por su marido, de apellido Chávez. Fue trasladada de urgencia al Hospital Regional.

Hoy 17:25

Un grave episodio de violencia de género ocurrió este jueves, alrededor de las 13 horas, en una vivienda del barrio Siglo XX, donde una mujer terminó inconsciente luego de ser golpeada en la cabeza por su marido.

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Según los datos policiales, el hecho se produjo en medio de una discusión entre el matrimonio. En esas circunstancias, Chávez golpeó con un palo en la cabeza a su esposa, provocándole un traumatismo de cráneo y una abundante pérdida de sangre.

Los gritos de la mujer alertaron a los vecinos, quienes dieron aviso de inmediato al personal policial y también a familiares de la víctima.

A los pocos minutos arribó personal de la UTM, que redujo a Chávez y controló la situación, mientras se solicitaba asistencia médica de urgencia.

Una ambulancia del SEASE 107 llegó rápidamente al domicilio y el paramédico constató que la mujer presentaba traumatismo de cráneo, hemorragia y se encontraba inconsciente.

Ante la gravedad de su estado, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde quedó bajo atención médica.

El acusado quedó a disposición de las autoridades mientras continúan las actuaciones correspondientes por el violento episodio.

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