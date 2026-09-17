Un joven resultó herido tras el impacto entre una camioneta y un camión en la Ruta 89

El siniestro ocurrió este jueves por la mañana, a la altura de Las Palomas. Una Ford 4000 se encontraba detenida sobre la banquina cuando fue impactada por un camión que circulaba en el mismo sentido.

Hoy 17:00

Un siniestro vial se registró este jueves por la mañana sobre la Ruta Nacional 89, a la altura de la localidad de Las Palomas, ubicada a unos 65 kilómetros de Quimilí.

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El hecho ocurrió alrededor de las 6.20, cuando una camioneta Ford 4000 sufrió un desperfecto mecánico y quedó detenida sobre la banquina. De acuerdo con el informe policial, el vehículo se encontraba debidamente señalizado.

En esas circunstancias, un camión Iveco de color blanco, que circulaba en sentido norte-sur, impactó contra el lateral derecho de la camioneta, provocando importantes daños materiales.

Como consecuencia del choque, el conductor de la Ford 4000, un joven de 24 años, sufrió un golpe superficial en el cuero cabelludo y debió ser trasladado al Hospital Zonal de Quimilí para recibir atención médica.

Por su parte, el conductor del camión, un hombre de 49 años con domicilio en Paraguay, no presentó lesiones de consideración.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Comunitaria Nº 29, dependiente de la Departamental Nº 12, que realizó las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el siniestro.