Messi sorprendió a los deportistas de los Juegos Suramericanos con un mensaje especial

Lionel Messi tuvo un gesto inesperado con los deportistas que participan de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El astro rosarino envió un mensaje a la distancia que fue difundido por los canales oficiales de la competencia, en medio de la primera semana de actividad.

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“Quería mandarles un saludo grande a todos los participantes de los Juegos Suramericanos. Sé que muchos ya compitieron. Felicitarlos a todos los que lo hicieron, los que ganaron medalla”, expresó Messi.

El mensaje de Messi para los atletas

El capitán argentino también tuvo palabras para quienes todavía no comenzaron su participación en la competencia.

“Quiero desearles mucha suerte a todos los que todavía no lo hicieron y lo están por hacer ahora. Desearles todo lo mejor, mandarles un abrazo grande y que estén bien. Chau”, manifestó el delantero.

Desde la cuenta oficial de los Juegos Suramericanos en X agradecieron el gesto del rosarino con un breve mensaje: “¡Gracias, capitán!”.

El homenaje a Messi en Santa Fe

El saludo del futbolista llegó durante una semana especial para Santa Fe, una de las tres ciudades que reciben las competencias de los Juegos Suramericanos 2026.

En los días previos a la inauguración, el Concejo Municipal de Santa Fe aprobó que la tradicional Costanera Este, ubicada a orillas de la laguna Setúbal, lleve el nombre de Lionel Messi.

La iniciativa busca reconocer el aporte del futbolista a la historia del deporte argentino y fue aprobada poco después de que Messi anunciara su retiro de la Selección Argentina.

El paseo tiene una extensión aproximada de 1.500 metros y es uno de los espacios más representativos de la capital provincial.

Como parte del homenaje, también se incorporó nueva señalización con referencias al capitán argentino y una escultura dedicada a Messi en distintos sectores del paseo.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continuarán hasta el 26 de septiembre, con competencias distribuidas entre Santa Fe, Rosario y Rafaela.