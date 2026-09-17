Insúa prepara cambios en San Lorenzo para el clásico ante Boca

El Ciclón tuvo su primer ensayo futbolístico de la semana y el entrenador probó un equipo con dos modificaciones respecto del que salió a jugar ante Independiente.

Hoy 17:56

San Lorenzo ya comenzó a preparar uno de los partidos más importantes de la fecha. El equipo de Rubén Darío Insua recibirá a Boca en el Nuevo Gasómetro, en un encuentro clave para sus aspiraciones de meterse en los playoffs y continuar en carrera por la clasificación a las copas internacionales de 2027.

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Este jueves por la mañana, el entrenador realizó el primer ensayo de fútbol de la semana en la cancha auxiliar del Pedro Bidegain y probó un equipo con algunas variantes respecto del que comenzó el partido ante Independiente en el Libertadores de América.

Dos cambios y una modificación en el mediocampo

Una de las modificaciones se produjo en el lateral izquierdo. Rodríguez Pagano, titular ante Independiente, dejó su lugar para el ingreso de Ezequiel Herrera.

Ese movimiento generó además una modificación en la mitad de la cancha: Tripichio pasó a ubicarse en el centro junto a Insaurralde, mientras que el uruguayo De Ritis se movió hacia el sector izquierdo.

La otra variante fue la salida de Ignacio Perruzzi del equipo titular que Insua había utilizado en Avellaneda.

La línea de tres se mantiene

El entrenador mantuvo una estructura con tres defensores centrales, integrada por Arboleda, Corujo y Amor.

Por los costados se ubicaron Herrera y De Ritis, mientras que Tripichio e Insaurralde ocuparon la zona central del mediocampo.

Más adelantado apareció Farías, quien llega al clásico con el envión de haber marcado su primer gol con la camiseta de San Lorenzo.

Cuello y Auzmendi, la dupla ofensiva

En ataque, Insua mantuvo a Alexis Cuello y Andrés Auzmendi como dupla ofensiva.

El delantero que llegó para este ciclo continúa siendo una de las principales referencias del equipo y, de acuerdo con el primer ensayo, conservaría su lugar para enfrentar al Xeneize.

De todas maneras, todavía quedan varios entrenamientos antes del clásico y el equipo no está confirmado. El ensayo de este jueves fue apenas el primer indicio de Insua, que continuará evaluando alternativas durante los próximos días.

El probable 11 de San Lorenzo ante Boca

El equipo que probó Insua formó con: Devecchi; Arboleda, Corujo, Amor; Herrera, Tripichio, Insaurralde, De Ritis; Farías; Cuello y Auzmendi.