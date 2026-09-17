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La economía argentina retrocedió 0,6% en el segundo trimestre y la inversión volvió a caer

El PIB retrocedió frente a los primeros tres meses del año, aunque mostró un crecimiento interanual del 2%.

Hoy 17:56

La economía argentina registró una caída del 0,6% durante el segundo trimestre de 2026 respecto de los primeros tres meses del año, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En la comparación contra el mismo período de 2025, sin embargo, el Producto Interno Bruto (PIB) mostró un crecimiento del 2%.

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Pese al retroceso trimestral, la tendencia-ciclo presentó una variación positiva del 0,8%. Además, durante el primer semestre del año la actividad acumuló una expansión del 2,2% interanual.

Cayeron el consumo y la inversión

Al analizar los componentes de la demanda frente al primer trimestre, las exportaciones de bienes y servicios fueron las únicas que mostraron una mejora, con una suba del 2,5%.

En sentido contrario, el consumo privado cayó 2,4%, mientras que el consumo público retrocedió 2,3%. A su vez, la formación bruta de capital fijo —utilizada como indicador de la inversión— bajó 0,8%, y las importaciones se contrajeron 3,5%.

La comparación interanual mostró un escenario diferente: las exportaciones crecieron 13,7% y el consumo privado avanzó apenas 0,4%, mientras que el consumo público cayó 4,1%.

El dato más negativo se observó en la inversión, que se desplomó 11,1% respecto del segundo trimestre de 2025.

Maquinaria y transporte, con fuertes retrocesos

Dentro de la inversión, las mayores caídas se concentraron en los bienes destinados a la producción.

La inversión en maquinaria y equipo retrocedió 15,2% interanual, mientras que la destinada a equipos de transporte cayó 22,1%.

En el caso de las construcciones, la variación fue considerablemente menor, con una baja del 0,1%, mientras que el segmento denominado “otras construcciones” disminuyó 8,2%.

La industria volvió a mostrar números negativos

Por sectores económicos, la industria manufacturera cayó 2,1% interanual durante el segundo trimestre y se ubicó entre las actividades con desempeño negativo.

También retrocedieron la administración pública y defensa, con una baja del 1,4%, y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, que disminuyeron 0,9%.

El comercio mayorista, minorista y las reparaciones, en tanto, prácticamente no mostraron variaciones respecto del mismo período del año anterior, reflejando un escenario de estancamiento.

Pesca, minería y agro lideraron las subas

Entre las actividades que mostraron los mejores resultados apareció la pesca, con un crecimiento interanual del 44,7%.

Le siguieron la explotación de minas y canteras, con una expansión del 16,4%, y la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que avanzó 6,9%.

También registraron números positivos la electricidad, gas y agua (5%), la intermediación financiera (4,8%), hoteles y restaurantes (1,6%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (1,6%).

De esta manera, los datos oficiales muestran una economía que creció frente a un año atrás, pero perdió impulso respecto del comienzo de 2026, con retrocesos en el consumo y, especialmente, en la inversión.

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