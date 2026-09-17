El Senado convirtió en ley la Inocencia Fiscal II con apoyo de aliados al Gobierno

La iniciativa obtuvo 44 votos a favor y 23 en contra. La norma modifica el Régimen Simplificado de Ganancias y los parámetros que utiliza ARCA para controlar las declaraciones de los contribuyentes.

Hoy 18:02

El Senado de la Nación convirtió este jueves en ley la denominada Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que introduce cambios en el régimen tributario y amplía el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).

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La votación terminó con 44 votos afirmativos y 23 negativos. El oficialismo consiguió el respaldo del PRO, la UCR y distintos bloques provinciales, mientras que el bloque peronista se manifestó en contra de la propuesta.

Entre los espacios que acompañaron la iniciativa estuvieron también Convicción Federal, Despierta Chubut, Frente Cívico por Santiago, Independencia, La Neuquinidad, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños y Provincias Unidas.

Qué cambia con Inocencia Fiscal II

Uno de los ejes centrales de la nueva legislación está relacionado con el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias.

Hasta ahora quedaban excluidos de ese mecanismo quienes hubieran registrado ingresos superiores a $1.000 millones o un patrimonio mayor a $10.000 millones en alguno de los últimos tres años. La nueva normativa modifica esas restricciones y amplía el universo de contribuyentes que podrán utilizar el sistema.

La ley también modifica el concepto de “discrepancia significativa”, que determina cuándo las diferencias entre lo declarado por un contribuyente y la información disponible para el organismo recaudador pueden derivar en una revisión.

Con el nuevo esquema, una diferencia equivalente al 15% o más que no supere los $5 millones dejará de ser considerada una discrepancia significativa. El cambio busca evitar que diferencias de menor monto activen automáticamente mecanismos de fiscalización.

Otro punto establece el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para acceder a determinados beneficios vinculados con la presunción de exactitud de las declaraciones y el denominado “tapón fiscal”.

Restricciones para funcionarios públicos

La normativa contempla además restricciones para el acceso de funcionarios públicos al régimen. Según el texto aprobado, determinadas autoridades nacionales y personas que hayan ocupado cargos públicos durante los años anteriores no podrán acogerse a sus principales beneficios.

Durante el debate, sectores del peronismo propusieron extender las restricciones a familiares de personas políticamente expuestas. Esa modificación no fue incorporada y el Senado terminó aprobando el proyecto sin cambios respecto del texto que había llegado desde Diputados.

Las diferencias entre el oficialismo y la oposición

Desde el oficialismo sostuvieron que el proyecto apunta a generar mayor previsibilidad para los contribuyentes y reducir controles fiscales sobre determinadas operaciones.

El senador libertario Bruno Olivera, miembro informante del proyecto, afirmó durante la sesión que la iniciativa busca modificar la relación entre el Estado y los contribuyentes y brindar mayores garantías a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias.

Desde el bloque peronista, en cambio, cuestionaron la iniciativa por considerar que funciona como una nueva forma de regularización de activos. El jefe de la bancada, José Mayans, sostuvo que su espacio rechazaba la norma por su vinculación con el programa económico del Gobierno.

De esta manera, Inocencia Fiscal II quedó definitivamente sancionada tras haber recibido media sanción de la Cámara de Diputados a fines de agosto y completar este jueves su tratamiento parlamentario en el Senado.