Las fotos inéditas de Maradona haciendo jueguitos en un buque de guerra: la historia detrás de la visita

Fernando Signorini compartió imágenes tomadas en 1989, cuando el Diez visitó el acorazado USS Iowa durante su etapa como futbolista del Napoli.

Hoy 18:10

A más de tres décadas de aquella visita, aparecieron imágenes inéditas de Diego Maradona haciendo jueguitos con una pelota en la cubierta de un buque de guerra. El archivo fue publicado por Fernando Signorini, histórico preparador físico y amigo del Diez, quien también contó la particular historia detrás de las fotografías.

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Las imágenes fueron tomadas el 15 de noviembre de 1989, cuando Maradona se encontraba en plena etapa como futbolista del Napoli. Según relató Signorini, el argentino había sido invitado por la jefatura de la OTAN, con sede en Nápoles, a conocer el acorazado estadounidense USS Iowa.

Maradona, la pelota y una visita muy particular

Signorini acompañó al futbolista durante aquella visita y recordó que la recepción estuvo a la altura de una figura de su magnitud.

“Tuvo una recepción digna de un jefe de Estado. Nos divertimos mucho, la pasamos bárbaro”, contó el preparador físico.

Pero el momento más particular llegó cuando apareció una pelota. Maradona hizo lo que acostumbraba desde sus primeros años como futbolista: comenzó a dominarla y a hacer jueguitos sobre la cubierta del buque.

“No tuvo otra ocurrencia que hacer lo que hacía desde muy chiquito, en los entretiempos de los partidos de Argentinos Juniors: ponerse a hacer jueguitos”, explicó Signorini.

El preparador físico acompañó las fotografías con una frase que resume la escena: “La pelota iba con Diego a todas partes”.

El periodista que acompañó a Maradona

Durante aquella visita también estuvo presente Angelo Rossi, periodista y amigo de Maradona que trabajaba por entonces para Il Mattino, uno de los principales diarios de Nápoles y del sur de Italia.

Según contó Signorini, fue el propio Diego quien lo invitó a participar de la recorrida, lo que permitió que Rossi realizara una nota de color sobre la particular visita del futbolista argentino al buque de guerra.

La amistad entre Maradona y Signorini

El vínculo entre Maradona y Fernando Signorini comenzó en Barcelona, en 1983. El preparador físico llegó al entorno del futbolista por intermedio de César Luis Menotti.

Poco después, Maradona sufrió una grave lesión en el tobillo durante un partido ante Athletic de Bilbao, tras una entrada de Andoni Goikoetxea. Signorini quedó a cargo de acompañar al futbolista durante su recuperación y, con el tiempo, se convirtió en su preparador físico personal.

La relación se extendió durante décadas. Signorini acompañó a Maradona en los Mundiales de 1986, 1990 y 1994, trabajó junto a él durante su etapa en Napoli y posteriormente volvió a integrar su cuerpo técnico durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años.