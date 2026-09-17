David Beckham sobre Messi tras un nuevo título: “Debería ganar el Balón de Oro”

El presidente y copropietario del Inter Miami se deshizo en elogios hacia el astro argentino

Hoy 19:50

Lionel Messi volvió a ser protagonista de una noche especial con Inter Miami. El argentino marcó un gol, dio una asistencia y fue clave en el triunfo 2-0 ante Cruz Azul en la final de la Campeones Cup, resultado que significó un nuevo título para el conjunto estadounidense.

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Tras la consagración, David Beckham, presidente y copropietario de la institución, se deshizo en elogios hacia el capitán argentino y reconoció que todavía le cuesta creer que Messi forme parte del equipo.

“Todavía no puedo creer que lo tengamos acá, jugando para nuestro equipo”, expresó el exfutbolista inglés, quien además contó que suele asistir a los entrenamientos para disfrutar de sus actuaciones.

“Quiero verlo jugar para siempre”

Beckham destacó especialmente la posibilidad de compartir el día a día con Messi y aseguró que intenta aprovechar cada oportunidad para verlo dentro de una cancha.

El dirigente también valoró su actuación en la final ante Cruz Azul, donde el argentino participó directamente de los dos goles y alcanzó además los 100 tantos con la camiseta de Inter Miami.

Para Beckham, el nivel que mostró durante la temporada y su participación en el Mundial 2026 justifican que vuelva a estar entre los candidatos al Balón de Oro.

El respaldo de Beckham para el Balón de Oro

“Tuvo un año increíble”, sostuvo Beckham al referirse al argentino, y resaltó especialmente su influencia durante la Copa del Mundo pese a sus 39 años.

“No hay nadie con 39 años que esté jugando a ese nivel, así que merece ganar el Balón de Oro”, afirmó el inglés.

Beckham también reconoció que existen otros nombres importantes entre los candidatos, como Jude Bellingham, Harry Kane y Kylian Mbappé, pero dejó clara su postura sobre el argentino: “Cuando hablamos de Leo, yo soy su mayor defensor”.

Con el nuevo título y otra actuación determinante, Messi continúa sumando argumentos dentro de la discusión por el máximo reconocimiento individual del fútbol mundial.