Juicio por la muerte del Diez: un perito de la defensa dijo que “fue responsabilidad de Maradona”

José Antonio Maya declaró durante varias horas ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro y sostuvo que Diego Maradona tuvo una muerte súbita por un evento cardíaco que, según su análisis, no podía preverse.

Hoy 19:45

Una de las declaraciones más polémicas del juicio por la muerte de Diego Maradona estuvo a cargo del médico forense José Antonio Maya, de 81 años, quien sostuvo ante el tribunal que el fallecimiento del exfutbolista fue “responsabilidad de Maradona” porque, según su interpretación, el paciente no permitió que los médicos pudieran revisarlo.

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Maya participó de la Junta Médica como perito de parte del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los siete imputados que son juzgados por las responsabilidades médicas vinculadas con la muerte de Maradona. Este jueves fue convocado para explicar las conclusiones del informe ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro.

El forense, reconocido por haber participado en una pericia sobre las manos del expresidente Juan Domingo Perón, explicó que antes de aceptar intervenir en el caso analizó el expediente y las manifestaciones realizadas por Luque.

Durante su exposición, Maya sostuvo que, tras analizar el material incorporado a la causa, concluyó que Maradona tuvo un “fallecimiento natural, súbito, cardíaco, con evidencia anatomopatológica y sin enfermedad previa”.

“Maradona se murió inesperadamente, de golpe”, afirmó el perito, en línea con la postura planteada por las defensas de los profesionales imputados, que sostienen que el desenlace no podía ser anticipado.

Maya también cuestionó la posibilidad de establecer a partir de una autopsia determinadas alteraciones funcionales del corazón y sostuvo que no existen elementos suficientes para afirmar que Maradona atravesó una agonía prolongada antes de su fallecimiento.

Sin embargo, el momento más controvertido de su declaración llegó cuando fue consultado por los síntomas que había presentado Maradona durante los días previos a su muerte.

“Las señales que podían haber detectado un malestar exigían mínimamente que el médico pudiera ver al paciente. Ese acto es una manifestación de autonomía. Por eso la muerte de Maradona es responsabilidad de Maradona. No culpa, sino responsabilidad”, sostuvo Maya ante los jueces.

La declaración generó una fuerte reacción del abogado Fernando Burlando, representante de una de las partes de la causa, quien cuestionó que durante el juicio se intente trasladar la responsabilidad hacia la familia de Maradona.

La exposición de Maya coincidió además con los argumentos planteados horas antes por el cardiólogo Ricardo Iglesias, quien actuó como perito de parte de la psiquiatra Agustina Cosachov y presentó un informe en disidencia dentro de la junta médica.

Iglesias sostuvo que varios de los síntomas descriptos por familiares y testigos durante los últimos días de vida de Maradona no estaban relacionados con la causa de su muerte. Entre ellos mencionó la hinchazón abdominal, los ronquidos y los cambios en la voz.

“Maradona se murió de un evento cardíaco. No se pudo determinar con certeza qué lo causó. Él tuvo un evento agudo por arritmia, por eso se muere”, afirmó el cardiólogo.

Según su declaración, no había elementos previos que permitieran anticipar un desenlace de esas características. También sostuvo que Maradona no presentaba una patología cardíaca definida y mencionó que había tenido estudios cardiológicos que habían arrojado resultados normales.

El juicio continúa con las declaraciones de los especialistas convocados para determinar las circunstancias médicas que rodearon la muerte de Maradona y las eventuales responsabilidades de los profesionales imputados.