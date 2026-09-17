Se confirmó la fecha en la que se conocerá el fallo de AFA sobre la protesta de Vélez ante Boca

El Tribunal de Disciplina postergó la resolución sobre el reclamo presentado por el Fortín y la definición quedó en manos de una próxima sesión especial. La fecha en la que se conocerá el fallo ya fue establecida.

Hoy 19:44

Boca y Vélez tendrán que esperar unos días más para saber quién continuará en carrera en la Copa Argentina. Cuando todo indicaba que este jueves se conocería la resolución sobre el reclamo del conjunto de Liniers, el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió postergar la definición.

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El expediente fue remitido a la próxima sesión especial del Comité Ejecutivo, donde se dará a conocer el fallo sobre la presentación realizada por Vélez luego del partido disputado el 2 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La nueva fecha establecida para conocer la resolución es el martes 22 de septiembre.

El reclamo de Vélez que mantiene en suspenso la serie

El Fortín realizó una presentación formal para solicitar que se le dé por ganado el encuentro ante Boca y, de esa manera, obtener la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina.

El argumento de la institución de Liniers se centra en la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla, uno más de los permitidos por el reglamento de los torneos de AFA. Según su planteo, esa situación configuraría una alineación indebida que debería ser sancionada con la pérdida de puntos.

En aquel encuentro, Rodolfo Arruabarrena incluyó en la planilla a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. Este último fue el único de los seis que no ingresó al campo de juego.

Ahora será el Tribunal el encargado de determinar si esa situación constituye una infracción que pueda modificar el resultado deportivo.

La defensa de Boca y un antecedente reciente

Desde Boca sostienen que la presencia de seis extranjeros en la planilla fue consecuencia de un error administrativo y que, por lo tanto, debería recibir una sanción económica o un apercibimiento, sin alterar el resultado del partido.

Además, desde el Xeneize remarcan que Ángel Romero no ingresó, por lo que consideran que no existió una ventaja deportiva que justifique modificar el resultado obtenido dentro de la cancha.

La postura de Boca también encuentra respaldo en un antecedente reciente, aunque con diferencias: en un partido de fútbol femenino en el que Belgrano realizó seis cambios ante Lanús, el reclamo del Granate por una supuesta alineación indebida no fue atendido. La AFA sancionó al conjunto cordobés por la infracción reglamentaria, pero mantuvo el resultado 3-1.

Racing ya tiene fecha y espera rival

Mientras Boca y Vélez aguardan la resolución, Racing ya tiene programado su partido de cuartos de final de la Copa Argentina.

La Academia enfrentará a quien resulte ganador de esta disputa el domingo 27 de septiembre en el Gigante de Arroyito.

Si el reclamo de Vélez es aceptado, el Fortín será el rival de Racing. Si la presentación es desestimada, será Boca, que consiguió su clasificación luego de igualar 0-0 en los 90 minutos y avanzar mediante los penales.

La incógnita, finalmente, se resolverá el 22 de septiembre, cuando se conozca el fallo que definirá quién sigue en carrera en la Copa Argentina.