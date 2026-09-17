Fuerte accidente en plena avenida Belgrano: una niña de 11 años resultó herida y fue trasladada al Cepsi

La menor viajaba como acompañante en una motocicleta que colisionó con un automóvil este jueves por la tarde. El conductor de la moto también sufrió lesiones.

Hoy 20:31

n siniestro vial con dos personas lesionadas se registró este jueves 17 de septiembre, alrededor de las 14.50, en la intersección de avenida Belgrano y calle Balcarce, en la zona centro de la ciudad.

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De acuerdo con el parte elaborado por efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 6, dependiente de la Departamental Nº 2, el accidente involucró a una motocicleta Honda CB 125 negra y a un Renault 18 blanco con detalles rojos.

La motocicleta era conducida por un hombre de apellido Berna, de 62 años y domiciliado en el barrio Sarmiento. Como acompañante viajaba una niña de 11 años, quien resultó herida como consecuencia del impacto.

El automóvil, en tanto, era manejado por un hombre de apellido Paz, de 40 años, domiciliado en el barrio Industria.

Por motivos que se tratan de establecer, ambos vehículos protagonizaron una colisión en la mencionada intersección. Personal policial inició las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el siniestro.

Producto del choque, la menor de 11 años y el motociclista resultaron lesionados. La niña fue trasladada en la unidad ECO 1 hacia el Cepsi, mientras que Berna fue derivado en la unidad ECO 5 al Hospital Regional.

Personal policial trabajó en el lugar y realizó las pericias y actuaciones de rigor para establecer la mecánica del accidente.