Se realizó la preselección de candidatas a Representante Provincial de los Estudiantes 2026

Este jueves se realizó en el Teatro 25 de Mayo la preselección de 24 estudiantes que buscarán representar a Santiago del Estero en la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que tendrá lugar el 25 de septiembre en Jujuy.

Hoy 20:58

En en el Teatro 25 de Mayo se realizó este jueves la preselección de 24 candidatas a Representante Provincial de los Estudiantes 2026, de donde surgirá la elegida para participar el 25 de septiembre en la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que se realizará en Jujuy.

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El evento fue organizado por la Dirección General de la Juventud, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con la coordinación de José Antonio, de Look Models Group.

El jurado estuvo integrado por diseñadores santiagueños Luis Guerra y Lourdes Vaccari con su marca Prisha; la empresaria e influencer Zoki Paz; la modelo internacional santiagueña Oriana Lleveili; y la modelo Liz Mata Teloni, junto a empresarios, profesionales del medio y funcionarios provinciales.

Las seleccionadas fueron: Milena Candela Almaraz de la Escuela Normal de la Capital; Emilse Arce Zurschmitten del Colegio Santa Dorotea; Luisana Yanet Altamiranda del Colegio Centenario; Candela Aguirre de la Escuela Municipal de Arte Plásticas; María Pía Bordi Vaja del Colegio Absalón Rojas; Mía Jazmín Campos Benítez de la Escuela Técnica N° 1 de la Capital; Jade Aylen Herrera de la Técnica N° 3 Ingeniero Santiago Maradona; Priscila Esmeralda Moreno del Agrupamiento N° 86.150 de Villa Atamisqui; Julieta Díaz Navarro del Inst. Madre Mercedes Guerra; Stefanía Abigail Pereyra del Secundario Ciudad de la Banda; Sofía Sara Elena Enrique de la Técnica N° 6 Cmte. Manuel Besares.

También Rocío Belén Maldonado del Colegio San Gabriel; Ruth Madelaine Carabajal del Bachillerato N° 1 Perito Moreno; Lourdes Milagro Guerrero del Secundario Ing. Jorge Newbery; Luana Marina Ledesma Suárez de la Escuela N 1° Nicolás Segundo Gennero; Martina González Ansofi de la Escuel de Comercio Ramón Gómez Cornet de Las Termas de Rio Hondo; Elena Ledesma Nader del Colegio San José; Ángeles Aiken Soria Calvo de la Técnica N° 2 Santiago Barabino; Giuliana Camila Barraza de la Escuela Normal de La Banda; Guillermina Prieto González del Colegio Hermana Hermas de Brujin; Lorena Camila Loto de la Escuela Piloto N° 1 Máximo S. Victoria de Fernández; Ianna Mdalel Ramallo del Secundario Primera Junta; Constanza Lastra Errasti del Colegio del Sesquicentenario N° 6 Las Termas y Tatiana Aylen Dávila de la Escuela Técnica N° 8.

El espectáculo abrió con la presentación de la academia Estilo Urbano, dirigida por el profesor Esteban Sánchez, y continuó con dos pasadas de las modelos de Look Models vistiendo la colección del diseñador Luis Guerra.

Las estudiantes realizaron dos pasadas: una sport, con diseños de Prisha, y otra en vestidos de noche de la diseñadora Sofía Tolay Modas. La conducción fue de Cecilia Ibarra, mientras que el maquillaje del equipo de Marybé Perfumería, colaboraron More Morgués y los peinados de Viviana Cabrera.

Las elegidas volverán a escena este viernes a las 21 en la misma sala para la elección final donde será elegida la Representante Provincial de los Estudiantes de Santiago del Estero.