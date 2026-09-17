Tras un año y ocho meses detenido, liberaron a un expolicía acusado de abuso sexual y violencia de género en Ojo de Agua

Oscar Iván Gavir está acusado de abuso sexual con acceso carnal calificado y reiterado, amenazas coactivas calificadas y lesiones leves calificadas en el contexto de una relación de pareja.

Hoy 22:02

La Justicia resolvió este jueves el cese de prisión de Oscar Iván Gavier, un exoficial de Policía acusado en una causa por abuso sexual, amenazas y lesiones iniciada en la ciudad de Ojo de Agua.

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El expediente se remonta a diciembre de 2024, cuando una joven oriunda de esa localidad denunció a Gavir, con quien había mantenido una relación de pareja durante aproximadamente un año y medio.

Según la denuncia incorporada a la causa, la joven manifestó haber sido víctima de episodios reiterados de abuso sexual y violencia durante la relación, además de agresiones físicas y amenazas.

A partir de la investigación, Gavier quedó acusado por abuso sexual con acceso carnal calificado y reiterado, amenazas coactivas calificadas y lesiones leves calificadas en contexto de una relación de pareja.

Permaneció un año y ocho meses detenido

En el inicio del proceso, la Justicia dictó contra el acusado una prisión preventiva por seis meses, medida que posteriormente continuó vigente mientras avanzaba la investigación.

Gavir permaneció finalmente un año y ocho meses privado de su libertad.

Durante ese período, el Ministerio Público Fiscal presentó la requisitoria de elevación a juicio. La defensa que intervenía en ese momento se opuso, pero tras la audiencia correspondiente la acusación fue confirmada.

La resolución fue posteriormente revisada por la Cámara de Apelaciones, que también confirmó lo dispuesto en primera instancia.

Más adelante asumió la defensa el abogado Juan José Sain, quien presentó un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia que, según explicó, todavía se encuentra pendiente de resolución.

La jueza hizo lugar al pedido de la defensa

Este jueves se desarrolló una audiencia por el pedido de cese de prisión formulado por la defensa.

La audiencia estuvo a cargo de la jueza de Control y Garantías y jueza de Género Norma Morán, quien resolvió hacer lugar al planteo defensivo y rechazar la postura del Ministerio Público Fiscal y de la querella particular, según informó Sain.

Tras la resolución judicial, Gavir recuperó la libertad alrededor de las 15, luego de permanecer detenido durante un año y ocho meses.

La medida modifica su situación de detención, pero la causa continúa y el acusado deberá afrontar el juicio oral por los delitos que se le atribuyen.

La postura del abogado defensor

Luego de la audiencia, Sain cuestionó la extensión de la prisión preventiva y sostuvo que la defensa venía solicitando desde hacía tiempo una revisión de la medida.

“No puede haber un ensañamiento con el encarcelamiento de la gente, con la duración en prisión preventiva”, expresó el abogado.

También planteó objeciones respecto de distintos aspectos de la acusación y señaló que esas cuestiones deberán ser analizadas durante el proceso.

“Debe existir un mayor compromiso con una acusación que sea, por sobre todas las cosas, coherente con la legalidad y no que solamente se lleve de relatos”, manifestó.

Con el cese de prisión dispuesto este jueves, Gavir continuará en libertad mientras aguarda la realización del debate oral, instancia en la que la Justicia deberá analizar las pruebas reunidas y resolver su situación procesal.