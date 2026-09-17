Ya están las 24 candidatas para representar a Santiago del Estero en la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026

La preselección se realizó en el Teatro 25 de Mayo y las jóvenes volverán a presentarse este viernes en la gala final, donde se elegirá a la Representante Provincial de los Estudiantes.

Hoy 21:49

Santiago del Estero ya tiene definidas a las 24 candidatas que competirán por el título de Representante Provincial de los Estudiantes 2026. La selección se realizó este jueves en el Teatro 25 de Mayo, en una jornada que reunió a estudiantes de distintos establecimientos educativos de la provincia.

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La joven que resulte elegida representará a Santiago del Estero en la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que se desarrollará el próximo 25 de septiembre en Jujuy.

La actividad fue organizada por la Dirección General de la Juventud, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y contó con la coordinación de José Antonio, de Look Models Group.

Las candidatas seleccionadas

El jurado estuvo integrado por los diseñadores santiagueños Luis Guerra y Lourdes Vaccari, de la marca Prisha; la empresaria e influencer Zoki Paz; la modelo internacional santiagueña Oriana Lleveili; la modelo Liz Mata Teloni, además de empresarios, profesionales del medio y funcionarios provinciales.

Las 24 seleccionadas son:

Milena Candela Almaraz, de la Escuela Normal de la Capital.

Emilse Arce Zurschmitten, del Colegio Santa Dorotea.

Luisana Yanet Altamiranda, del Colegio Centenario.

Candela Aguirre, de la Escuela Municipal de Artes Plásticas.

María Pía Bordi Vaja, del Colegio Absalón Rojas.

Mía Jazmín Campos Benítez, de la Escuela Técnica N° 1 de la Capital.

Jade Aylen Herrera, de la Escuela Técnica N° 3 Ingeniero Santiago Maradona.

Priscila Esmeralda Moreno, del Agrupamiento N° 86.150 de Villa Atamisqui.

Julieta Díaz Navarro, del Instituto Madre Mercedes Guerra.

Stefanía Abigail Pereyra, del Secundario Ciudad de La Banda.

Sofía Sara Elena Enrique, de la Escuela Técnica N° 6 Comandante Manuel Besares.

Rocío Belén Maldonado, del Colegio San Gabriel.

Ruth Madelaine Carabajal, del Bachillerato N° 1 Perito Moreno.

Lourdes Milagro Guerrero, del Secundario Ingeniero Jorge Newbery.

Luana Marina Ledesma Suárez, de la Escuela N° 1 Nicolás Segundo Gennero.

Martina González Ansofi, de la Escuela de Comercio Ramón Gómez Cornet de Las Termas de Río Hondo.

Elena Ledesma Nader, del Colegio San José.

Ángeles Aiken Soria Calvo, de la Escuela Técnica N° 2 Santiago Barabino.

Giuliana Camila Barraza, de la Escuela Normal de La Banda.

Guillermina Prieto González, del Colegio Hermana Hermas de Brujin.

Lorena Camila Loto, de la Escuela Piloto N° 1 Máximo S. Victoria de Fernández.

Ianna Mdalel Ramallo, del Secundario Primera Junta.

Constanza Lastra Errasti, del Colegio del Sesquicentenario N° 6 de Las Termas.

Tatiana Aylen Dávila, de la Escuela Técnica N° 8.

Candidatas a reina de estudiantes



Una noche con moda, música y preparación para la gran final

Durante la jornada, el público pudo disfrutar de distintas propuestas artísticas que acompañaron la presentación de las candidatas.

El espectáculo comenzó con una presentación de la academia Estilo Urbano, dirigida por el profesor Esteban Sánchez, y continuó con dos pasadas de modelos de Look Models, quienes exhibieron diseños del creador Luis Guerra.

Las estudiantes realizaron una pasada deportiva con prendas de Prisha y otra de gala con vestidos de la diseñadora Sofía Tolay Modas.

La conducción estuvo a cargo de Cecilia Ibarra, mientras que el equipo de Marybé Perfumería, junto con More Morgués y Viviana Cabrera, participaron en maquillaje y peinados.

La elección definitiva será este viernes a las 21 horas, nuevamente en el Teatro 25 de Mayo, donde se conocerá a la nueva Representante Provincial de los Estudiantes de Santiago del Estero 2026.