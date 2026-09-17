Luis Secco: “Argentina está estancada desde el verano del año pasado”

El economista analizó la situación de la actividad, cuestionó los controles cambiarios y sostuvo que el programa de estabilización tiene problemas de diseño que deberían corregirse. “Caímos, nos recuperamos y nos estancamos”, sintetizó.

Hoy 23:07

El economista Luis Secco realizó un diagnóstico en Libertad de Opinión sobre el presente de la economía argentina y sostuvo que, luego de la recuperación inicial, la actividad entró en una etapa de estancamiento. Además, planteó reparos sobre la política cambiaria y consideró que existen aspectos del programa económico que deberían ser revisados.

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En primer lugar, Secco comenzó por referirse a las proyecciones incluidas en el Presupuesto y señaló que este tipo de herramientas suelen tener importantes dificultades para anticipar el comportamiento de la economía.

“El problema del presupuesto en Argentina es que muchas veces es más una expresión de deseos o una idea de por dónde les gustaría a los gobiernos que vaya la macroeconomía en el año que sigue”, explicó.

No obstante, consideró que el proyecto actual intenta mostrar una mayor aproximación a la realidad que otros presupuestos anteriores. “Tal vez sea un poquito más objetivo, intentando ser un poco más realista que en otras oportunidades”, sostuvo.

Secco también se refirió a las facultades que tiene el Ejecutivo para modificar partidas durante el ejercicio. En ese sentido, cuestionó la flexibilidad de la legislación de administración financiera y señaló que existen mecanismos mediante los cuales el Jefe de Gabinete puede reasignar partidas y establecer nuevas pautas de gastos a lo largo del año.

El economista graficó esas herramientas como “armas de destrucción masiva” y señaló que buena parte de las discusiones presupuestarias pueden terminar modificándose posteriormente mediante decisiones administrativas.

“Caímos, nos recuperamos y nos estancamos”

Al analizar el nivel de actividad, Secco sostuvo que los indicadores generales esconden diferencias muy marcadas entre sectores y regiones.

“Todos estos indicadores que vemos son promedios y detrás de ese promedio hay realidades sectoriales muy fuertes y realidades regionales muy fuertes”, afirmó.

Según explicó, la distancia entre los sectores con mejor y peor desempeño llega a ser considerable. “Dentro de ese PBI, por ejemplo, al sector que le va mejor y al sector que le va peor hay casi 20 puntos de diferencia”, señaló.

En ese contexto, dejó una de las definiciones más contundentes de la entrevista: “Argentina está estancada, yo diría, desde el verano del año pasado”.

Secco describió la evolución de la actividad con una figura gráfica: “Caímos, nos recuperamos y nos estancamos”. Según su análisis, la economía rebotó inicialmente, pero posteriormente perdió impulso y quedó en una situación de escaso crecimiento.

Empleo, salarios, crédito y confianza

De cara a los próximos meses, el economista mencionó cuatro factores que considera centrales para impulsar una recuperación: empleo, salarios, crédito y confianza.

Sin embargo, aseguró que por el momento no observa modificaciones importantes en esas variables.

“No veo creación de empleo de manera masiva, no veo una recuperación del salario como la que está implícita en los números del presupuesto”, manifestó.

Sobre el crédito, explicó que no alcanza solamente con ampliar la oferta, ya que familias y empresas también necesitan tener expectativas favorables para decidir endeudarse.

“Las empresas y las pymes tienen que estar dispuestas a tomar crédito, y para que estén dispuestas tienen que ver un futuro mejor que el presente, y eso depende mucho de las expectativas”, agregó.

Para Secco, uno de los principales obstáculos pasa justamente por la confianza en el programa económico.

“Al Gobierno le cuesta mucho que la mayoría de los argentinos nos convenzamos de que esta vez sí es diferente, que esta vez sí vale la pena invertir, desahorrar, endeudarte, como para cambiar un poco la situación actual”, indicó.

También planteó que existe una distancia entre el mensaje optimista del Gobierno y la percepción cotidiana de una parte de la sociedad, algo que, según su análisis, puede afectar la credibilidad y las expectativas económicas.

Cuestionó los controles cambiarios

Otro de los puntos centrales de su análisis estuvo relacionado con el dólar y la política cambiaria. Secco señaló que no observa voluntad oficial de introducir cambios significativos y consideró que los controles sobre el mercado cambiario constituyen uno de los problemas del esquema actual.

“El temor más evidente, el elefante en el bazar de la estabilización argentina, son los controles cambiarios y el control del tipo de cambio. Yo creo que eso es un error muy importante”, afirmó.

A su entender, el Gobierno debería facilitar una modificación de ese esquema. “Debería intentar comprar más dólares, más caros si quiere, pero facilitar que nos saquemos un gran peso encima”, planteó.

Secco vinculó esa situación con las expectativas de los ahorristas y consideró que la estabilización permanece incompleta porque una parte importante de la sociedad continúa esperando una eventual corrección del tipo de cambio.

“La mayoría de los argentinos estamos esperando que en algún momento haya una corrección cambiaria. ¿Por qué? Porque vemos que si está todo caro en dólares, deducimos que lo que está barato es el dólar”, explicó.

En ese sentido, mencionó datos del mercado cambiario y afirmó que existe una demanda sostenida de divisas vinculada a esa percepción.

“Hay una demanda de dólares ahí abajo que tiene que ver con esa sensación de que vale la pena comprar todos los dólares que puedas ahora porque está barato”, señaló, y consideró que esa expectativa termina afectando tanto la estabilización como la confianza.

“Más adelante va a ser mucho más difícil hacer cambios”

Sobre la capacidad para enfrentar eventuales tensiones cambiarias, Secco sostuvo que “poder de fuego hay”, aunque advirtió que una economía relativamente ordenada en determinadas variables no elimina por completo el riesgo de movimientos provocados por las expectativas.

Por eso, consideró que el Gobierno debería moderar su mensaje y acercarlo más a la situación que atraviesan empresas y consumidores.

“Tiene que jugar un poco mejor el Gobierno y tratar de bajar un poco ese discurso triunfal para acercarse un poco más a lo que es el día a día de la realidad empresaria y de los consumidores”, expresó.

Además, planteó que cualquier modificación necesaria debería realizarse cuanto antes: “Más adelante va a ser mucho más difícil hacer cambios”.

Finalmente, Secco sostuvo que comparte algunos de los objetivos generales del programa económico, pero remarcó que todavía existe una distancia entre esos objetivos y la situación actual del país.

“Esa Argentina no existe todavía. Entonces, la discusión es cómo llegamos a esa otra Argentina”, indicó.

Y concluyó con una definición sobre el programa de estabilización: “Le cuesta consolidar la estabilización porque tiene algunos defectos de diseño y hay que corregirlos cuanto antes”.