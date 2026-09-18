Milei, Karina y Santilli viajan a Bahía Blanca para mostrar inversiones y reforzar la presencia del oficialismo

El Presidente viajará este viernes junto a la secretaria general de la Presidencia y el jefe de Gabinete para recorrer proyectos privados por más de US$760 millones. La agenda incluirá además un encuentro con militantes y referentes de La Libertad Avanza.

Hoy 08:11

El presidente Javier Milei viajará este viernes a Bahía Blanca acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en una jornada que combinará recorridas por importantes proyectos industriales con actividad política de La Libertad Avanza.

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La primera actividad prevista será una visita a las instalaciones de Compañía Mega, firma que adhirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para ampliar su complejo de procesamiento de gas. El proyecto contempla un desembolso estimado de US$365 millones.

Según la agenda difundida, durante el traslado también está previsto que la comitiva sobrevuele los terrenos vinculados con la ampliación de la Central Piedrabuena, otro de los proyectos energéticos que se desarrollan en la zona.

Otra inversión por US$400 millones

Posteriormente, las autoridades nacionales visitarán las instalaciones de Louis Dreyfus Company (LDC), que anunció una inversión cercana a los US$400 millones para construir una planta destinada al procesamiento de soja y girasol en Bahía Blanca.

De acuerdo con las proyecciones empresariales citadas en los anuncios de la visita, el establecimiento buscará posicionarse entre los de mayor capacidad en su tipo. Entre ambos emprendimientos, las inversiones que estarán en el centro de la recorrida superan los US$760 millones.

La agenda busca exhibir proyectos de inversión privada en uno de los principales polos industriales y portuarios del país. En el caso de Compañía Mega, el Gobierno pondrá además el foco en su incorporación al RIGI, uno de los instrumentos impulsados por la administración de Milei para atraer grandes inversiones.

Actividad política en Bahía Blanca

Luego de las recorridas industriales, Milei tiene previsto encabezar un encuentro con referentes y militantes libertarios en el centro de Bahía Blanca. La actividad se inscribe en el despliegue territorial que La Libertad Avanza comenzó a intensificar de cara al calendario electoral de 2027.

La presencia de Karina Milei y Diego Santilli reforzará el componente partidario de la jornada. También estará prevista la participación del diputado nacional Sebastián Pareja, uno de los principales armadores de La Libertad Avanza en territorio bonaerense.

La visita se produce, además, mientras el Gobierno mantiene una intensa agenda en el Congreso, con el Presupuesto 2027 y otras iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo entre los principales temas de negociación legislativa.