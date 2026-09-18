Añatuya se prepara para un fin de semana soleado: clima agradable para hoy Viernes 18 de septiembre de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un día cubierto, pero se espera un fin de semana soleado y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 27 grados.

Hoy 08:21

El clima actual en Añatuya se presenta cubierto con una temperatura de 18.2 °C, lo que genera una sensación térmica de 15.5 °C. La humedad se mantiene en un 58%, y el viento sopla desde el este-noreste a 14 km/h, creando un ambiente fresco a primeras horas del día.

A medida que avanza la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 27.8 °C. Aunque el día se mantenga cubierto, las condiciones se perciben agradables para los añatuyenses que salen a disfrutar de diversas actividades.

Para el sábado 19 de septiembre, el pronóstico indica un día soleado con una mínima de 17.2 °C y una máxima de 26.2 °C. Los habitantes de Añatuya podrán disfrutar de un clima ideal para actividades al aire libre, especialmente después de un día nublado.

El domingo 20 de septiembre promete ser aún más cálido, con temperaturas que oscilarán entre 16.7 °C y 33.8 °C. Este incremento en las temperaturas permitirá que los días sean agradables y propicios para el esparcimiento.

En resumen, hoy los añatuyenses enfrentarán un día cubierto con una temperatura mínima de 18.2 °C y una máxima de 27.8 °C. Para el fin de semana, se anticipa un clima soleado el sábado y el domingo, con temperaturas que van desde los 16.7 °C hasta los 33.8 °C.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.